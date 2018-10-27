Başka sınır kapılarının açılması talepleri yoğunlaştı

Liderlerin Derinya ve Aplıç (Lefke) sınır kapılarının 12 Kasım’da açılması kararı almaları sonrasında taleplerin “Piroi” ve Lefkoşa’da iki sınır kapısının daha açılması yönünde olacağı belirtildi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in gerçekleştirdikleri görüşmede, Derinya ve Aplıç (Lefke) sınır kapılarının 12 Kasım’da açılması kararı almaları Rum basınında geniş yer buldu.

Alithia gazetesi; “Derinya-Aplıç Barikatlarının Açılması 12 Kasım’da – Ardından Piroi ve Kokkina Barikatları Açılsın Talebi” başlıkları altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in gerçekleştirdikleri görüşmede, Derinya ve Aplıç sınır kapılarının 12 Kasım’da açılması kararını almalarına ilişkin haberlere geniş yer verdi.

Gazete, Anastasiadis’in Akıncı’yla görüşmesinin ardından Rum Başkanlık Sarayı’na dönüşünde yaptığı açıklamada, Derinya ve Aplıç kapılarının 12 Kasım’da açılması kararı aldıklarını duyurduğunu yazdı.

Derinya sınır kapısının açılabilmesi için, orada bulunan Türk askerine ait nöbet kulübesinin kaldırılıp kaldırılmadığı şeklindeki soruya Anastasiadis, “12 Kasım’da ne olacağına hepiniz şahit olacaksınız” yanıtını verdi.

Bir soru üzerine, sınır kapısının açılışına Akıncı’yla birlikte katılmaları gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Anastasiadis, “Akıncı’yla görüşmenin, ancak telefonlar konusunda ilerleme sağlanırsa gerçekleşeceğini” duyurdu.

Gazete, Akıncı’nın da konuya ilişkin sözlerini aktardığı haberinde, Derinya ve Aplıç’tan sonra taleplerin “Piroi” ve Lefkoşa’da iki sınır kapısının daha açılması yönünde olacağını belirterek, “Kokkina” (Erenköy) sınır kapısının açılması talebinin de bulunduğunu hatırlattı.

Habere göre, Derinya Belediye Başkanı Andros Karayannis, “uzak ve yarı işgal altındaki belediyeler komitesinin” Anastasiadis’e mektup göndererek, “Piroi” (Gaziler) geçiş noktası ile Lefkoşa’da iki sınır kapısının daha açılması yönündeki taleplerini iletecekleri açıkladı.

Öte yandan “Athienu (Kiracıköy) Belediyesi’nden” yapılan açıklamada, Gaziler geçiş noktasının açılması talebi yinelenerek, bu noktanın açılmasını içermeyen başka herhangi bir Güven Yaratıcı Önlemler paketini kabul edilmeyeceği vurgulandı.

PARTİLER MEMNUN...

Gazete haberinin devamında, Derinya ve Aplıç kapılarının açılması konusunda Rum siyasi partilerinin dün yaptıkları açıklamalara da yer verdi.

DİSİ ve AKEL açıklamalarında, uzun zamandır beklemede olan Derinye ve Aplıç kapılarının açılmasından duyduklarını memnuniyeti dile getirirlerken, DİKO’dan yapılan açıklamada, barikatların açılmasının Kıbrıs sorununun çözümü anlamına gelmediği vurgulandı.

DİKO’nun açıklamasında, Kıbrıslı Rumların hayatını kolaylaştıracak “Gaziler” gibi geçiş noktalarının açılmamasını eleştirirken, EDEK’in açıklamasında da, Derine ve Aplıç kapılarının açılmasının KKTC’nin çıkarlarına hizmet edeceği, Kıbrıslı Rumların hayatını kolaylaştıracak noktaların geçişlere açılması konusunun Türkiye tarafından müzakere dahi edilmediği iddia edildi.

Vatandaşlar İttifakı, Çevreciler, Dayanışma Hareketi ve ELAM’dan yapılan açıklamalarda ise, Derinya sınır kapısındaki Türk askeri kulübesinin kaldırılıp kaldırılmadığı sorusu gündeme getirilerek Gaziler ve Erenköy sınır kapılarının da açılması gerektiği vurgusunda bulunuldu.



