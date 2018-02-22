“Başarısızlığın nedeni Duncan”

Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis, Crans Montana’da çıkmaza neden olan kişinin İngiliz Bakan Duncan olduğunu, Duncan’ın, Türkiye’nin tezlerini netleştirmesi için çağrıldığı safhada, Rum tarafına Türk tezlerini kabul etmesi yönünde telkinde bulunduğunu söyledi

Rum Dışişleri Bakanlığı görevini bugünlerde tamamlayacak olan Yoannis Kasulidis, Rum Haber Ajansı’na çeşitli açıklamalarda bulundu.

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Crans Montana’daki müzakerelerde yer alan İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'ı, buradaki başarısızlığın nedeni olarak gösterdi.

Kasulidis ayrıca Duncan’ın, Rum MEB’indeki Türk “provokasyonlarına” ilişkin yanıtını kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Haberi veren gazete, kendi elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Crans Montana’daki yemekte çıkmaza neden olanın İngiliz Bakan Duncan olduğunu, Duncan’ın, Türkiye’nin tezlerini netleştirmesi için çağrıldığı kritik bir safhada, Kıbrıs Rum tarafına, Türk tezlerini kabul etmesi yönünde telkinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre Kasdulidis, KİPE’ye yaptığı açıklamada ise Sir Alan Duncan’ın, Avam Kamarası’nda milletvekillerine “Londra’nın durumu değerlendirdiği” şeklindeki açıklamasını, kabul edilemez olarak nitelendirdi.

İngiltere’nin, garantör devlet olarak konferansa katılmasının ötesinde, birçok nedenden dolayı Kıbrıs ile özel ilişkiye sahip olduğunu ifade eden Kasulidis, eğer şimdi bu durumu değerlendirmeye karar verdiyse bunun çok üzücü olduğunu belirtti.

Bu durumun, iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyeceğini belirten Kasulidis, son 5 yıldır Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttüğünü, tüm bu dönem zarfında Rum Yönetimi’nin çabalarıyla, Birleşik Krallık ile olan ilişkilerin tüm alanlarda büyük bir iyileşme kaydettiğini ifade etti.

Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın, İngiltere’nin AB’den çıkmasına ilişkin olarak sergilediği işbirliği ve anlayışa da dikkati çekti.

İngiliz Bakan Alan Duncan’ın, ilk kez kendilerini hayal kırıklığına uğratmadığını söyleyen Kasulidis, Crans Montana’daki tutumu ve özellikle son müdahalesinin, oradaki konferansın başarısızlığında katalizör olduğuna inandığını belirtti.

Kasulidis, Duncan’ın, müzakereci Andreas Mavroyannis ile gerçekleştirdiği görüşmede, Güney Kıbrıs’a karşı tutumunun, son beş yıldaki Büyük Britanya hükümetlerinin yaklaşımdan çok farklı olduğunun görüldüğünü de ifade etti.

Birleşmiş Milletler’in (BM) tutumundan dolayı duydukları hoşnutsuzluğu da dile getiren Kasulidis, “Pontius Pilatus” (suç benim değil artık, günah benden gitti) şeklinde nitelendirdiği BM Genel Sekreteri’nin duruşundan (Politis gazetesinde bu ifade BM Genel Sekreteri adına BM Sözcüsü olarak yer almıştır) hayal kırıklığı duyduklarını, bunun, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni ilgilendiren bir konu olduğunu da ifade etti.