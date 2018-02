“Başarısızlığın nedeni büyük tez farklılıkları”

Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Mavroyannis, Crans Montana’daki başarısızlığın dış faktörlerden değil, taraflar arasındaki büyük tez farklıklarından kaynaklandığı vurguladı

Fileleftheros gazetesine konuşan Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyannis, Kıbrıs sorunu, müzakere süreci, KKTC’deki milletvekilliği seçimleri, Rum Başkanlık seçimleri ve diğer konularda açıklamalarda bulundu.

Habere göre New York ziyaretinin nasıl geçtiği sorusuna karşılık Mavroyannis, New York’ta, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresinin normal bir şekilde yenilenmesi sağlama yönündeki çabalar, alışılageldik eylemler ve istişareler dışında Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili kopmuş sürecin devamına ilişkin koşulların oluşmasına odaklandıklarını belirtti.

Mavroyannis, kendilerinin, herkesin ortak taahhüdünü ve iyi niyet görevini yeniden harekete geçirmesini sağlayacak faktörlerin bir araya toplanmasını bekleyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çizdiği çerçevede hareket ettiklerini söyledi.

BM’nin iki tarafın ortak olarak görüşmelerin yeninden başlamasını istemeyi mi beklediğinin sorulması üzerine Mavroyannis, “ortak” ifadesinin biraz yanlış anlaşılmış olduğundan söz ederek, bunun, Kıbrıs Türk lideriyle yazılı ön anlaşma yapılması anlamına gelmediğini belirtti.

BM himayesindeki sürece bağlılık, çözüme ilişkin siyasi irade, görüş birliği, ortak arzu ve yakın sinyaller olması gerektiğini söyleyen Mavroyannis, Kıbrıs Rum tarafının bu mesajı tekrar tekrar verdiğini iddia etti.

Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin yenilenmesine ilişkin raporda ilk kez hidrokarbonlar konusuna değinildiğine işaret edilmesi üzerine Mavroyannis, hidrokarbonlarla ilgili ifadelerin kendisine garip görünmediğini belirtti.

Türkiye’nin eylemlerinin endişe yarattığını, ancak planlarını iptal etmediklerini ya da egemenlik haklarını yerine getirmelerinin etkilenmediğini söyleyen Mavroyannis, ancak UNFICYP’in görev süresinin yenilenmesine ilişkin bir raporda bunun yerinin olmadığını savundu.

Mavroyannis, bunun, iyi niyet misyonunun ve görüşmeler sürecinin bir parçası olmadığını iddia etti.

Bu konunun gündeme getirilip getirilmediği sorusu karşısında ise olumlu yanıt veren Mavroyannis, mesajın alındığı inancına sahip olduğunu belirtti.

Mevcut koşulların dış faktörlerden kaynaklanan teknik bir kesinti değil de, bir kriz mi olduğu sorusu üzerine, “Krizdir” diyen Mavroyannis, başarısızlığın dış faktörlerden değil, taraflar arasındaki büyük tez farklıklarından kaynaklandığı izahında bulundu.

Mavroyannis, temel anlaşmazlıklardan kaynaklanan çıkmazın kriz yarattığını iddia ederek, buna; tezlerin katılaşması, kışkırtıcı açıklamalar, toprak üzerinde yeni oldubittiler, sürece ve öze ilişkin farklılaşmalar, Türk tarafının taleplerinin yükselmesi, sürecin müktesebatının muhafaza edilmesindeki büyük zorlukların da eklendiğini savundu.

Mavroyannis bunun aşılabilmesi umudunu da dile getirdi.

Güney Kıbrıs’taki seçimler konusuna da değinilerek, neyin beklenmesi gerekeceğin sorulması üzerine Mavroyannis, Kıbrıs sorununun çözümüne yeniden müsaade edecek ipleri tekrar bulmaları gerektiğini belirtti.

Mavroyannis, bunun sadece kendilerine bağlı olmadığından da söz etti.

Müzakerecilerin değişip değişmeyeceği sorusuna ise Mavroyannis, her iki tarafta da kişilerin değişebileceğini, bunun, bekleyip görülmesi gerektiğini belirtti.

KKTC’deki seçimler konusuna ilişkin soruları da yanıtlayan Mavroyanis, milliyetçi güçlerin kuvvetlenmesine rağmen, müzakere çabalarına yönelik daha dostane yeni bir iktidar oluşumu için perspektif yaratıldığına dikkat çekti.

Bunun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya daha büyük hareket alanı sağlayacağı değerlendirmesinde bulunan Mavroyannis, “Bölünme ve/veya Türkiye’ye bağlanma yolunu takip eden bir iktidar oluşumu olsaydı çözüm perspektifleri için yıkıcı olurdu” yorumunu yaptı.

“Eski Müzakereci Kudret Özersay’ın Halkın Partisi’yle seçimlerde yüzde 17 almasını bekliyor muydunuz?” sorusuna da Mavroyannis, olumlu yanıt verdi.