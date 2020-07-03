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Barış Gücü'nün görev süresi ile ilgili rapor 29 Temmuz'da görüşülecek

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Barış Gücü'nün görev süresi ile ilgili rapor 29 Temmuz'da görüşülecek

Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin BM Güvenlik Konseyi’nde yapılacak görüşmenin tarihinin 29 Temmuz olarak açıklandığı bildirildi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs’taki barış gücü UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına dair programının açıklandığını aktardılar.
Gazete, UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin Güvenlik Konseyi toplantısının tarihinin 29 Temmuz olarak duyurulduğunu belirtirken UNFICYP’e personel gönderen ülkelerin 16 Temmuz, Güvenlik Konseyi üyelerinin ise 20 Temmuz tarihinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar tarafından telekonferans yoluyla bilgilendirileceklerini aktardı.
Spehar’ın önümüzdeki hafta içerisine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider NikosAnastasiadis’le de telekonferans gerçekleştirmesinin beklendiğini belirten gazete, liderlerin Spehar’a Kıbrıs sorunu ve UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin görüşlerini aktaracaklarını belirtti.
Öte yandan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, UNFICYP Komutanı Cheryl Pearce’le dün bir görüşme gerçekleştirdi.
Habere göre Hristodulidis Pearce’la görüşmesinde, UNFICYP’in görev süresinin uzatılması ve ateşkes hattındaki durumu gündeme getirdi.

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