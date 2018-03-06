Barış Gücü, Ledra Palace Otel'den ayrılacak

Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nde yer alan İngiliz birliği, bu yılın sonuna doğru Ledra Palace Oteli’den ayrılacak ve BM tarafından kontrol altında olan Lefkoşa eski havalimanı alanına taşınacak

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nde yer alan İngiliz birliğinin, 2018 yılının sonuna doğru veya 2019 yılının başında Ledra Palace Oteli’nden ayrılacağı ve BM tarafından kontrol altında olan Lefkoşa eski Havalimanı alanına taşınacağı haber verildi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi haberinde, Lefkoşa’daki İngiliz Yüksek Komiserliği Sözcüsünün, Birleşmiş Milletler’in (BM) Barış Gücü Operasyonları’ndan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix’nın geçtiğimiz günlerde adaya yaptığı ziyarette, Ledra Palace Oteli’nin kullanılması konusundaki açıklamasıyla ilgili bir soru üzerine, bu açıklamayı yaptığını izah etti.

Gazeteye göre İngiliz Yüksek Komiserliği sözcüsü, konuyla ilgili açıklamasında, BM’nin Ledra Palace otelini artık Barış Gücü askerlerine ev sahipliği yapması amacıyla kullanmayacağını ve otelin yalnızca resepsiyon verilen salonlardaki etkinlikler için kullanılacağını açıkladı.

Bu kararın, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün revize edilmesi önerileri çerçevesi içerisinde arasında yer aldığını ifade eden İngiliz Yüksek Komiserliği Sözcüsü, bu alanın hiçbir zaman Birleşik Krallık tarafından devralınmasına dair bir senaryo bulunmadığını ekledi.

Yaşanan başka bir gelişmede ise, Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd’in önümüzdeki Nisan ayı sonunda adadan ayrılacağını haber veren gazete, Kidd’in görevini Stephen Lillie isimli diplomatın üstleneceğini ifade etti.

Gazete Lillie’nin Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiserliği pozisyonuna atanmasının, İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yaz ilan edildiğini de anımsattı.

Politis gazetesi de konuyla ilgili haberinde, bilindiği üzere Ledra Palace Oteli’nin artık Barış Gücü askerlerinin konaklaması için kullanılmayacağını, çünkü binanın iyi durumda olmadığını ve binanın bakım ve onarıma ihtiyacı olduğunu yazdı.

