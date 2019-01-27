Barbaros’la yeni provakasyonlar iddiası

Türkiye’nin, Barbaros gemisinin faaliyetleri için dört aylığına Kıbrıs’ın güney deniz bölgesini bağladığı belirtildi

Türkiye’nin, Barbaros gemisinin faaliyetleri için dünden başlayarak 25 Mayıs tarihine kadar dört aylığına Kıbrıs’ın güney deniz bölgesini bağladığı iddia edildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “Barbaros İle Yeni Provakasyonlar-TOTAL-ENI’nin Engellenmesi İçin Türk Çabası” başlıklı haberinde, Türkiye’nin, Barbaros gemisinin faaliyetleri için bağladığı bölgenin, Limasol’un kuzeybatı ucundaki 20 deniz mili ve kuzeydoğu ucundaki Mazotu kıyılarından 32 deniz mili uzaklıkta başlayan, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 1,8,9 ve 12’nci parsellerin bölümlerini kapsayan 40 bin kilometrelik alanı teşkil ettiğini savundu.

Türkiye’nin yeni olan bu faaliyetinin, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne itirazın ötesinde, Güney Kıbrıs’ın sondaj ve araştırma programını durdurmak adına baskı yaratmak için gerilim yaratma çabası olduğu iddia edildi. Gazete, Navtex’in, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyaretle eş zamanlı olmasının tesadüf olmadığını da ileri sürdü.

Türkiye’nin “Barbaros” gemisini göndermek için bağladığı bölge ve zaman üzerinde çalıştığını da ileri süren gazete, bölgenin, Rum Yönetimi’nin araştırma ve sondaj için TOTAL ve ENI konsorsiyumla anlaşmaya varması beklenen bölge yani 7’nci parsel olduğunu yazdı.

Gazete, TOTAL ve ENI’nin, anlaşmanın imzalanmasının arından 7’nci parselde araştırma yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Türk Navtex’inin kapsadığı 8, 9, ve 12’nci parsellerdeki bölümlerin, Güney Kıbrıs’ın gelecek 18-20 ay içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı 4 sondaj bölgeleri olduğunu savunan gazete bu bölgelerde Nautical Geo araştırma gemisinin de bir aydan fazladır araştırma yaptığını,e Türkiye’nin amacının bu tür gelişmeleri engellemek olduğunu da ileri sürdü.

Barbaros gemisinin önceki gün Akama’nın batısında, 30 deniz mili uzaklıkta bulunduğunu yazan gazete, Rum Yönetimi’nin de Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi aracılığıyla karşı Navtex yayımladığını belirtti.

Gazete, Türkiye’nin ayrıca 6 ve 7’nci parsellerin büyük bir bölümü yakınındaki bölgeleri de 28 ve 31 Ocak’ta gerçekleştireceği tatbikatlar için bağladığını savundu.