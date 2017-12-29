Barajlar su yerine çöplerle doldu

Yağışların az olmasına bağlı olarak, barajlara su akışının olmamasının endişe verici boyutlara ulaştığı ve bu yetmezmiş gibi, barajların çöplerle dolduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Limasol’da bulunan Yermasoya Barajı’ndan görüntüleri yayınlayarak, durumun trajik olduğuna dikkat çekti.

Gazete, Rum Çevre Komiseri Yoanna Panayotu’nun konuyla ilgili açıklama yaparak, barajlardaki kirliliğin çok ciddi bir sorun olduğunu kaydettiğini ve yetkilileri göreve çağırdığını yazdı.