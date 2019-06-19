Baf’taki köpek barınağı ateşe verildi

Rum haber kaynaklarına göre Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Hayvan Partisi” konuyla ilgili yaptığı açıklamada Baf’taki köpek barınağının ateşe verildiğini duyurdu.
Bu olayı şiddetle kınayan Hayvan Partisi, olayın derhal araştırılması talebinde de bulundu.
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