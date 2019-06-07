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Baf’ta yangın kontrol altına alınamıyor

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Baf’ta yangın kontrol altına alınamıyor
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Baf’ta bugün sabaha yakın çıkan orman yangını halen kontrol altına alınamadı.

Rum haber kaynaklarının verdiği bilgiye göre Baf ilçesindeki Salamiou ile Ayios Ioannis bölgeleri arasında şafakta çıkan bir yangınla mücadele devam ettiği bildirilirken, bazı bölgelerde kontrolden çıktığı kaydedildi.

İtfaiyeye göre saat 5.20'de başlayan yangına sekiz helikopter ve uçak, itfaiye araçları ile müdahalede bulunulduğu bildirilmekte.

Limasol itfaiye teşkilatından takviye çağrıldı ve yetkililer, ekibin görevinin, yangının ulaşılması zor bir alanda olduğu için çok zor olduğunu söyledi.

Yangının şu ana kadar yedi hektar yabani bitki örtüsünü, zeytin ağaçlarını ve üzüm asmalarını yaktığı belirtilirken, şimdiye kadar evleri veya yakındaki Panayia Tou Sinti Manastırını tehdit etmediği kaydedildi.

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