Baf’ta Müslümanlar camisiz

Baf’ta bin 500 Müslüman Ramazan öncesinde camisiz. Güney Kıbrıs’ta Aşağı Baf’taki cami ibadete kapatıldı, Muttalo’daki Ulu Cami’yi ise ibadet edenlerin kullanmalarına da izin verilmedi

Baf’ta yaşamakta olan bin 500 Müslüman’ın, Aşağı Baf’taki cami kapatıldığı için ramazan öncesinde camisiz kaldığı bildirildi.

Alithia’nın; “Baf’ta Müslümanları Camisiz Bıraktılar” başlığıyla aktardığı habere göre, Aşağı Baf’taki cami Ekim 2017’de kapatıldı ve o günden beridir, Baf’ta yaşayan bin 500 civarındaki Müslüman, başka yer gösterilmediği için kapatılmış caminin avlusu ve etrafında ibadet etmeye çalışıyor.

Ramazan öncesinde bu konu İsveç’in Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliği bünyesinde faaliyet göstermekte olan “Religious Track of the Cyprus Peace Process” (RTCYPP/Kıbrıs Barış Sürecinin Dini Yolu) Ofisi Müdürü Salpy Eskiciyan tarafından Rum Yüksek Yönetim ve İnsan Haklarını Koruma, Eşitlik ve Ayrımcılıkla Mücadele Denetçisi Maria Stilianidu-Lottidi’ye iletildi. Lottidi Baf’ta, 15 Mayıs’ta başlayacak ramazan sırasında ibadet ihtiyaçları için Müslümanlara yer gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Eskiciyan, Lottidi’ye 8 Mayıs 2018’de gönderdiği şikayet mektubunda, Rum yetkili birimlerinin Ekim 2017’de Aşağı Baf’taki camiyi ibadete kapatma kararı aldığını ve gerek Müslüman cemaatin gerek RTCYPP’nin başka bir yer gösterilmesi çabalarının sonuç vermediğini vurguladı. Eskiciyan, mevcut caminin ibadete kapatıldığı günden bugüne Müslüman cemaatin Aşağı Baf’taki caminin avlusu ve çevresinde ibadet etmeye çalıştığını, ancak bu alanın hem ibadete uygun olmadığını hem de yaklaşık bin 500 ibadetçiyi sığmadığını kaydetti.

Müftü ve Baf Müslüman cemaati temsilcilerinin Rum Eski Eserler Dairesi’ne başvurarak ramazan boyunca Muttalo’daki Ulu Cami’yi (Cami-i Kebir) kullanmalarına izin verilmesini istedikleri taleplerine 4 Mayıs 2018’de “tuvaletleri olmadığı için uygun olmadığı” gerekçesiyle ret cevabı verildiğini kaydeden Eskiciyan ramazana birkaç gün kala Baf’taki Müslüman cemaatin camisiz kaldığına dikkat çekti.

Salpy Eskiciyan’ın mektubu üzerine konuyu inceleyen Rottidi, anayasada herkese düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkı olduğu, doktrinleri ve ritüelleri gizli olmayan serbest ve bütün dinlerin hukuk karşısında eşit olduğu maddesi yer aldığına işaret etti. Doktrini gizli olmayan herhangi bir dine karşı doğrudan veya dolaylı herhangi bir ayrımcılığın yasak olduğunu kaydeden Rottidi, “Dini özgürlüğün kullanılması için - illa ibadet yeri olarak uygun şekilde düzenlenmiş değil, en azından basit bir alan sağlanmaması, din özgürlüğü hakkına doğrudan müdahale yaratır” vurgusunu yaptı.

Rottidi, Rum İçişleri Bakanı’na, Baf Kaymakamı’na ve Belediye Başkanı’na; meselenin acilen yönetilmesi gerektiği ve geçici çözüm olarak Müslüman cemaate ramazan ayı süresince uygun bir alan yaratılması telkininde bulundu.