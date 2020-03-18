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Baf’ta büyük panik

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Baf Hastanesi’nde bir hastada çıkan korona virüsü, hastanede görev yapan doktorların, hemşirelerin, temizlik görevlilerinin de bulunduğu 11 kişiye bulaştı. Bu kişilerin temas ettiği kişiler aranıyor. Baf’ta büyük korku ve panik hakim

Baf’ta büyük panik

Güney Kıbrıs’taki korona virüs vaka sayısının 46’ya çıkması, korku zincirini oluşturdu.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Korona virüsün en sert şekilde Baf’ı vurduğuna dikkati çekti.

Gazete COVİD-19’un acımasız bir şekilde sağlık sektörünü vurduğunu, Baf’taki devlet ve özel hastanelerin olağan üstü hal durumuna geçtiğini ve sadece acil durumlara müdahale ettiğini yazdı.

Baf Hastanesi’nde önceki gün 11 teyit edilmiş korona vakasının tespit edilmesinin ardından Baf’ta korku ve paniğin hakim olduğunu, aralarında doktorların, hemşirelerin, temizlik görevlilerinin ve de bir hastanın bulunduğu kişilerde korona virüs tespit edildiğini yazan gazete bu kişilerin temas ettiği kişilerin de arandığını belirtti.

Bu durum üzerine Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un tehlike çanlarını çalarak, her türlü insan temasının ve dolaşımın kesilmesi yönünde herkese çağrıda bulunduğunu belirten gazete, Fodonos’un bu açıklamayı sosyal medya hesabından yaptığını, ayrıca çağrısında Baf’taki vakaların arttığına da dikkati çektiğini yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’taki  ilk vakanın (yayılma kaynağı olup olmadığı bilinmiyor) bölgede çalışan ve ikamet eden bir taksi şoförü olması nedeniyle  Baf’ta bugünlerde panik ve  endişe hakim.

Gazete Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü önceki gün bazı tedbirler açıklayarak Baf Hastanesi’nin kapatılmasına, dezenfekte edilmesine, tüm personelden ve Patoloji kliniği ile Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki hastalardan  kan örnekleri alınmasına, ayrıca bu bölümde tedavi gören hastaların karantinaya alınmasına karar verdiğini belirtti.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, teyit edilen vaka sayısında sürekli artışın gözlemlendiğine dikkati çekerek önceki gün teyit edilmiş 13 vakanın tespit edildiğini, bunlardan 11’nin Baf Hastanesi’nden olduğunu belirtti.

46 vakadan 25’nin temas yoluyla bulaştığını da belirten gazete ayrıca Baf Hastanesinde korona virüs vakası olduğu tespit edilen 70 yaşındaki bir kişiyle temas eden ve geçtiğimiz Cumartesi gününden itibaren aranan  34 yaşındaki sağlık görevlisinin de önceki gün Güney Lefkoşa’da ev karantinasında olduğunun belirlendiğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca korona virüs vakasıyla temas ettiği belirlenen Larnaka’daki iki papazın da ev karantinasında olduğunu belirtti.

Habere göre Aradip’deki “Ay.Fanurios” Kilisesi korosu üyesi olan ve kısa bir süre önce İngiltere’den dönen kişinin teyit edilmiş vakalar listesinde olması üzerine Kilise papazları ev karantinasına alındı.

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