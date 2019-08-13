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Baf'taki otellerin dolulukları düştü

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Güney Kıbrıs ve özellikle de Baf bölgesindeki otellerin doluluk oranlarının son iki yıla göre düşüş gösterdiği belirtildi

Baf'taki otellerin dolulukları düştü
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Güney Kıbrıs’ta Ağustos ayında otellerde yaşanan doluluk oranının geçtiğimiz yıllara göre düşüş gösterdiği, KKTC’deki otellerin bunda etkili olduğu bildirildi.
Alithia gazetesi, Baf Otelciler Birliği Başkanı Thanos Mihailidis’in konuya ilişin yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ve özellikle de Baf bölgesindeki otellerin doluluk oranlarının son iki yıla göre düşüş gösterdiğini söylediğini yazdı.
Habere göre Mihailidis, Baf bölgesindeki otelcilerin düşük doluluk oranı sebebiyle fiyat indirimine gittiklerini, bu durumun ise sektörün gelirlerini azalttığını belirttiği açıklamasında, KKTC’deki oteller ve Güney Kıbrıs’taki “yasadışı” konuk evlerinin haksız rekabet yarattığını savundu.
Mihailidis, yurt dışında rekabet edilmesi gereken ülkelerin başında ise, çok düşük fiyatlar sunabilen Türkiye’nin geldiğini ifade etti.

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