banner107
Züğürt bıraktı
Züğürt bıraktı
23 0
Garga, Yunus’u avladı
Garga, Yunus’u avladı
90 0
Köpek hırsızları iş başında
Köpek hırsızları iş başında
40 0
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
24 0
El Clasico'da Suarez şov
El Clasico'da Suarez şov
27 0
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
120 0
Puan kaçar
Puan kaçar
188 0
Volkswagen yeni T- Cross görücüye çıktı
Volkswagen yeni T- Cross görücüye çıktı
35 0
banner82
banner147

Baf'ta Mavi Dil hastalığından karantina

banner27

Baf'ta Mavi Dil hastalığından karantina
banner192

Baf bölgesinde bir miktar hayvanda Mavi Dil hastalığı saptandığı, bulaşmanın önlenmesi için iki hayvancılık tesisinin karantinaya alındığı haber verildi.
Politis ve diğer gazeteler Rum Veteriner Dairesi’nin, birkaç gün önce Mavi Dil saptanan iki hayvancılık tesisiyle birlikte tesislerin çevresindeki büyük ölçekli alanı karantina altına  aldığını, tedbirin yaklaşık 10 gün süreceğini yazdı.
Güney Kıbrıs’ta en son 2010-2011’de Mavi Dil saptandığı hatırlatılan haberlerde bu hastalığın semptomları, bulaşma şekli, koruma ve/veya itlaf yöntemleri ile ilgili genel bilgilere yer verildi. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.