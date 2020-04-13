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Baf'ta cinayet

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Baf'ta cinayet

Baf’a bağlı “Hloraka” köyünün sahil bölgesinde, 20 yaşındaki Jamal Al Jaji isimli bir Suriyeli’nin, Cuma akşamı iki soydaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.

Politis gazetesi, cinayetin sebebinin, Al Jaji’nin kendisini öldürenlerden birinin karısıyla ilişkisinin bulunması olduğunu yazdı.

Haberde, Al Jaji’nin 13 bıçak darbesi aldığı ve cinayeti işleyen iki kişinin aranmakta olduğu belirtildi.

CYTA’NIN LİMASOL’DAKİ BAZ İSTASYONU KUNDAKLANDI

Gazete, bir başka haberinde ise, CYTA’nın Limasol’da bulunan baz istasyonunun, kimliği belirsiz şahıslarca Cumartesi günü gece yarısı saatlerinde ateşe verildiğini yazdı.

Haberde, olayı gerçekleştirenlerin, büyük bir ihtimalle 5G ağına karşı çıkan kişiler olduğu ifade edildi.

Gazete, 5G ağının henüz Güney Kıbrıs’a gelmediğini, ancak bu konuda basında bazı sahte haberler çıktığını ve bazı kesimlerin, korona virüsünün 5G istasyonlarını kurmak için insanları eve kapatmak maksadıyla çıkarıldığını savunduğunu belirtti.

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