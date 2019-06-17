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Baf'ı yılanlar bastı

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Baf'ı yılanlar bastı
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Son dönemde Baf’ta evlerin avlularında sıklıkla yılan görüldüğü, şehir merkezindeki evlerden bile yılan görüldüğü şikayetiyle İtfaiye’ye birçok başvuru yapıldığı haber verildi.
Fileleftheros “Yılanlar Baf’ın Evlerinde Geziyor” başlığıyla aktardığı haberinde, evlerde yılan görülme durumunun Pegia, Hloraka ve Anavargos’ta rutin yaşandığına dikkat çekerek, buna da otların ve kemirgenlerin (fare) artmasını gerekçe gösterdi. 
İtfaiyenin, şikayet üzerine evlere giderek yılanları topladığı, evlere girenlerin de çoğunlukla kara yılan olduğu kaydedildi. 

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