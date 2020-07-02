banner411
banner69
Süper Ligin altı, allem gallem oldu
Süper Ligin altı, allem gallem oldu
25 0
Girne'den Lefkoşaya yürüyüşe geçtiler
Girne'den Lefkoşaya yürüyüşe geçtiler
417 0
 
Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattı
Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattı
15 0
Berat Albayrak ve eşine hakarete gözaltı
Berat Albayrak ve eşine hakarete gözaltı
192 0
Çekya'da coronaya veda partisi
Çekya'da coronaya veda partisi
55 0
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
52 0
Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü
Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü
59 0
banner460

Baf Havalimanı’nda dün 8 uçuş yapıldı

banner27

Baf Havalimanı’nda dün 8 uçuş yapıldı

Baf Havalimanı’nda dün 8 uçuşun gerçekleştirildiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Hermes Airports Basın Sözcüsü Hrista Canis’in açıklamasına dayanarak Baf Havalimanı’nda, dün 3’ü geliş 3’ü gidiş, 2’si de İngiltere’den ülkeye dönenlerin taşındığı toplam 8 uçuşun gerçekleştirildiğini yazdı.

Habere göre Baf Havalimanı’nda 3 geliş ve 3 gidiş uçuş, Polonya, Krakow, İsrail’den (Tel Aviv) yapıldı.

Hermes Airports Basın Sözcüsü Hrista Canis açıklamasında ayrıca Temmuz ve Ağustos aylarında Yunan Adaları, Almanya, Polonya, Estonya, Letonya, Hollanda, Litvanya ve Slovakya’ya yönelik uçuşların eklenmesiyle Baf Havalimanı’daki uçuşların aşamaları olarak artmasının beklendiğini de ifade etti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.