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Baf Belediyesi ilk dijital ve akıllı şehir belediyesi oluyor

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Baf Belediyesi ilk dijital ve akıllı şehir belediyesi oluyor

Baf Belediyesi’nin,  dijital ve akıllı şehre dönüşmeyi ileriye götürecek olan ilk belediye olacağı belirtildi. 
Politis gazetesi “Kıbrıs’taki İlk Dijital ve Akıllı Şehir” başlıklı haberinde, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos ile Rum Telekomünikasyon İdaresi-CYTA İcra Müdürü Antrea Neokleus arasında dün stratejik işbirliği anlaşması imzalandığını yazdı.
Gazete imzalanan anlaşmayla birlikte Baf Belediyesi’ne ait “Data Center” oluşturulacağını böylelikle vatandaşların günlük yaşantısı için oldukça önemli olarak değerlendiren verilen  hizmetlerin geliştirilmesinin beklendiğini belirtti. 
Haber göre “datacenter”, tam yedekleme ve çok seviyeli altyapı ve veri güvenliği sistemlerine sahip olacak.
Baf Belediye Başkanı Fedonos, Baf’ın, dijital ve akıllı bir şehrin oluşturulması çabasında öncü olduğuna dikkati çekerken, bu konuda yalnız kalmak istemediklerini diğer şehirlerin de kendilerini takip etmesini istediklerini ifade etti. 
CYTA Müdürü Rena Ruvitha ise yaptığı açıklamada, Baf Belediyesi ile yapılan işbirliği neticesinde dijital olan geleceğin bugün inşa edildiğini ve Baf Belediyesi’nin bu konuyu ileriye götüren ilk belediye olduğuna dikkati çekti.

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