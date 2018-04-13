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Babasını bıçaklayarak öldürdü

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Babasını bıçaklayarak öldürdü
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Larnaka’nın “Oroklini” semtinde 34 yaşındaki bir kişi, babasını bıçaklayarak öldürdü.
Rum gazeteleri, Larnaka’nın “Oroklini” semtinde ikamet etmekte olan ve psikolojik rahatsızlığı bulunan 34 yaşındaki George Steven Yoannu’nun, aynı evde yaşadığı 62 yaşındaki babası Andreas Yoannu’yu bıçaklayarak öldürdüğünü yazdılar.
Fileleftheros, baba-oğlun daha önce İngiltere’de yaşadığını ve 2015’te Güney Kıbrıs’a yerleştiklerini belirtirken, zanlı Yoannu’nun cinayetten birkaç saat sonra, ağır şok hallinde yolda yürürken Rum polisince bulunduğunu, çıkarıldığı mahkemece hakkında sekiz günlük tutuklama kararı verildiğini aktardı.

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