Ay. Napa'da toplu tecavüze uğradığını iddia etmesi sonrasında Rum Yönetimi’nce kamu davası açılan 19 yaşındaki İngiliz turistin, mahkeme tarafından suçlu bulunması sonrasında annesi yaptığı açıklamada “Ay.Napa kesinlikle güvenli değil. Başınıza bir şey geldiğinde şikayet etmek için gittiğinizde, anladığım kadarıyla, ya size gülecekler, ya da en kötü durumda, kızımın başına gelenler olacak” ifadesini kullandı

Güney Kıbrıs’ta tatil yaptığı sırada İsrailli bir grup genç tarafından toplu tecavüze uğradığını iddia eden ve aleyhinde Rum Yönetimi’nce kamu davası açılan 19 yaşındaki İngiliz turistin, mahkeme tarafından suçlu bulunması gündemden düşmemeye devam ediyor.

Alithia gazetesi, 19 yaşındaki İngiliz turistin annesinin, BBC’ye yaptığı açıklamalara yer verirken, Güney Kıbrıs’ın boykot edilmesi için internet üzerinden başlatılan kampanyaya da destek belirttiğini yazdı.

Habere göre, BBC radyosunun “Today” isimli meşhur programına katılarak, açıklama yapan genç kızın annesi, Αy.Napa’nın turistler açısından güvenli olmadığını söyledi.

Anne, “Ay.Napa kesinlikle güvenli değil. Başınıza bir şey geldiğinde şikayet etmek için gittiğinizde, anladığım kadarıyla, ya size gülecekler, ya da en kötü durumda, kızımın başına gelenler olacak” ifadesini kullandı.

Kızının, travma sonrası stres ve halüsinasyonlar yaşadığını, konuşulan yabancı dili duyduğu zaman durumunun daha kötü hal aldığını söyleyen anne, bu nedenle, kızının ülkesine geri dönmesinin öncelik olduğunu belirtti.

Tecavüz suçlamasının geri çekilmesi gerçekliği konusundaki kuşkularını dile getiren anne, mahkemeye sunulan videonun, kızının, İsrailli arkadaşının haricinde başka biriyle cinsel ilişkiye girmeye razı olmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Dava süreci boyunca, kızının insan haklarının ihlal edildiğini ifade eden anne, “Şimdiye kadar İngiliz Dışişleri Bakanlığı’yla şahsen iletişim kurmasam da, İngiltere Dışişleri Bakanı’nın şahsi müdahalesini isterdim” ifadesini de kullandı.

Κızın, hipersomnia (aşırı uyuma) diye isimlendirilen durumdan dolayı günde 18-20 saat uyuduğunu söyleyen anne, Yüksek Mahkeme’ye başvurmayı planladığını ancak uzun bir bekleme sırası olduğuna da dikkat çekti.

Anne, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın davanın hızlı bir şekilde ele alınması için müdahalede bulunması temennisini de dile getirdi.

KONU “TIMES” GAZETESİNDE DE YER ALDI

Gazete, aynı haberinde, konunun, “Times” gazetesinin esas konusu haline geldiğini ve haberde İngiliz turisti yargılayan yargıcın geçmişinden de söz ettiğini yazdı.

Habere göre, “Times” gazetesi haberinde ayrıca 19 yaşındaki İngiliz turist ve İsraillilerin kaldığı otelde bir başka İngiliz genç kızın da tecavüz girişimi kurbanı olduğunu ifşa etti.

ALEKOS MARKİDİS

Alithia gazetesine açıklamalarda bulunan Rum eski Başsavcı Alekos Markidis, olayın, Rum yargısına uluslararası açıdan zarar veren, çok büyük boyut aldığını ifade etti.

Habere göre, Markidis, hukukçular Petros Kliridis ve Kipros Hrisostomidis ile birlikte 2 Kasım 2019 tarihinde Başsavcı Kostas Kliridis’e bir mektup göndererek, 19 yaşındaki kızın cezai kovuşturulmasının ertelenmesini talep ettikleri ancak olumsuz yanıt aldıklarını belirtti.

Habere göre, Başsavcı yanıt mektubunda, kendisine yapılan öneriden dolayı duyduğu üzüntü ve şaşkınlığı da dile getirmişti.

Markidis, “Alpha Enimerosi” isimli programda ise yaptığı açıklamada, “Rum yargı sisteminin uluslararası açıdan zaaflarının ortaya çıkması için böyle bir suçun yargılanması mı gerekiyordu?” sorusunu sordu.

Markidis ayrıca “Kıbrıs’a gelen turistleri ne zamandan beri bu şekilde yargılıyoruz? Böyle bir suçla ilgili davanın altı ay sürmesi nasıl mazur gösterilebilir?” şeklindeki soruları da yöneltti.

İNGİLTERE BASINI

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, İngiltere basınında, 19 yaşındaki kızın suçlu bulunmasıyla ilgili davaya ilişkin gürültünün devam ettiğini yazdı.

“Times” gazetesinin dünkü sayısında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, davaya müdahale etmesi ve 19 yaşındaki kıza af verilmesi için baskı gördüğünü yazdığını belirtti.

Gazete dün konu hakkında bir hükümet kaynağıyla iletişime geçtiklerini ve hükümetin davaya müdahil olması veya karışmasının söz konusu olmadığı yönünde açıklamada bulunduğunu yazdı.