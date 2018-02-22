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Avrupa Komisyonu’nda ilk Rum kadın genel müdür

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Avrupa Komisyonu’nda ilk Rum kadın genel müdür
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Avrupa Komisyonu Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Komiserliği Genel Müdürlük görevine Themis Hristofidu’nun atandığı belirtilerek Hristofidu’nun, Avrupa Komisyonu’na atanan ilk Kıbrıslı Rum kadın genel müdür olduğuna dikkat çekildi. 
Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın ilk kez Avrupa Komisyonu’nda genel müdürlüğe sahip olduğunu, bunun da bir kadın tarafından yürütüleceğini yazdı. 

 

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