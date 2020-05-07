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Avrupa Komisyonu'ndan Güney Kıbrıs ekonomisi için durgunluk uyarısı

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Avrupa Komisyonu'nun, Güney Kıbrıs açısından 2020 yılında, koronavirüs salgını dolayısıyla ekonominin derin bir durgunluk (gerileme) yaşayacağı, aynı zamanda yavaş bir iyileşme göstereceği öngörüsünde bulunduğu belirtildi

Avrupa Komisyonu'ndan Güney Kıbrıs ekonomisi için durgunluk uyarısı

Avrupa Komisyonunun, dün kamuoyuna açıklanan yeni raporunda (2020 bahar dönemi ekonomi tahminleri) Güney Kıbrıs açısından 2020 yılında, koronavirüs salgını dolayısıyla ekonominin derin bir durgunluk (gerileme) yaşayacağı, aynı zamanda yavaş bir iyileşme göstereceği öngörüsünde bulunduğu haber verildi.

Avrupa Komisyonuna göre, Güney Kıbrıs’ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının 2020 yılında yüzde 7,4 oranında ani bir düşüş göstereceğini yazan Haravgi gazetesi, 2021 yılında ise ekonominin zararın yalnızca bir kısmını karşılayacağını ve yüzde 6,1’lik bir hızla büyüyeceğini belirtti.

2019 yılında yüzde 7,1 olan işsizliğin, 2020 yılında yüzde 8,6 olacağının tahmin edildiğini belirten gazete, işsizliğin 2021 yılında ise yüzde 7,5 olmasının tahmin edildiğini yazdı.

Çalışanların brüt kazançlarının tamamının 2020 yılında yüzde 5,4 oranında azalacağının tahmin edildiğini de kaydeden gazete, 2019 yılında yüzde 1,7 olan bütçe fazlasının 2020 yılında yüzde 7, 2021 yılında ise yüzde 1,8’lik bir açığa dönüşmesinin beklendiğini ekledi.

BÜTÇE FAZLASI

Alithia gazetesinde yer alan bir haberde ise, Rum İstatistik Dairesi’nin, bu yılın Ocak-Mart dönemiyle ilgili yayımladığı bazı verilere yer verildi.

Rum İstatistik Dairesinin Ocak-Mart 2020 dönemiyle ilgili ön bütçe sonuçlarının, 164,2 milyon Euro’luk (GSYİH’de yüzde 0,8) bütçe fazlasına işaret ettiğini kaydeden gazete, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde ise 66,8 milyon Euro olduğunu belirtti.

Rum İstatistik biriminin verilerine göre, söz konusu dönemle ilgili toplam harcamaların geçen yılın aynı dönemine göre 10,8 milyon Euro azaldığı, toplam gelirlerin ise 86,6 milyon Euro arttığı belirtildi.

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