Avrupa Komisyonu'ndan Güney'e 2 milyar Euro

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Shinas, mülteciler konusunda orantısız büyük bir yük altında olduğunu söylediği Güney Kıbrıs’ın 2 milyar Euro civarında para alabileceğine vurgu yaptı

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Shinas, Güney Kıbrıs’ın, mülteciler-göçmenler konusunda orantısız bir yükün altında olduğunu ancak yeni yapılan ve müzakereye açılacak büyük anlaşmadan kazanacak çok şeyi olduğunu söyledi.

Politis, Shinas ile yaptığı söyleşiyi manşetten “Komisyon Başkanı Yardımcısı Margaritis Shinas Politis’e: Avrupa’nın Karşı Atak Zamanı Geldi” başlığıyla manşete çekti.

Gazeteye göre, Avrupa Komisyonu’nun önümüzdeki haftalarda müzakereye sunacağı mülteciler ve siyasi sığınmayla ilgili yeni anlaşmanın içeriğine dair detaylar veren Shinas, mülteciler konusunda orantısız büyük bir yük altında olduğunu söylediği Güney Kıbrıs’ın 2 milyar Euro civarında para alabileceğine işaret ederek özetle şunları söyledi:

“Kıbrıs’ın Kurtarma Fonu’ndan mali yardım olarak 1 milyar 82 bin Euro ve kredi olarak da 1,1 milyar Euro alacağını değerlendiriyoruz. Aynı şekilde Adil Geçiş Fonu’ndan da 210 milyon Euro alacak. React-EU, Siyasi Uyumu Destekleme Fonu, Avrupa Tarım Zirai Kalkınma Fonu ve sağlıkla ilgili yeni fon olan Eu4Health’ten ilave finansmanlar da bekleyebilir. Buna ilaveten bazı ödenekler üye devletlere doğrudan değil Horizon ve RescEU araştırma programları gibi programlar üzerinden aktarılacak.”