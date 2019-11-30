Avrupa Komisyonu Güney’e tepkili

Kuzey Kıbrıs’tan gelen yabancı kişilerin Güney’e geçişlerine yasak koyan Rum Yönetimi’ne, Avrupa Komisyonu ve AKEL’den tepki geldi. Avrupa Komisyonu, bu karar için komisyonun onayı gerektiğini belirtirken, AKEL ise bu konuda istişare yapılmadığı suçlamasında bulundu

Rum Hükümeti’nin, üçüncü ülkelerden kişilerin geçişlerinin azaltılması amacıyla, Yeşil Hat’la ilgili kontrollerin sıkılaştırılmasına dair kararına ilk tepkiler geldi.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi “Avrupa Komisyonu Yeşil Hat’la İlgili Olarak ‘Önce Bizden’ Diyor” başlıklı haberinde, Avrupa Komisyonu’nun “anlam dolu bir açıklamayla” Yeşil Hat Tüzüğü’nün 10’uncu maddesine atıfta bulunduğunu yazdı.

Bu maddenin “Herhangi bir değişiklikle ilgili olarak Avrupa Komisyonu’nun rızasına ihtiyaç duyulduğunu” belirttiğini kaydeden gazete, AKEL partisinin de yaptığı açıklamada, böyle hassas bir konuda istişare yapılmadığı suçlamasında bulunduğunu belirtti.

Rum Bakanlar Kurulu’nun geçtiğimiz çarşamba günü Kuzey Kıbrıs’tan gelen üçüncü ülke vatandaşlarının geçişlerini yasaklamasının Avrupa Komisyonu’nu gafil avlamadığını, çünkü Rum hükümetinin niyetlerinin hali hazırda ay ortasında yayımlandığını belirten gazete, buna rağmen Avrupa Komisyonu’nun, Rum Yönetimi’nden resmi bir bilgilendirme bekleyerek, herhangi bir görüş ortaya koymadığının görüldüğünü ifade etti.

Gazete, Rum İçişleri Bakanı’nın geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamaların gösterdiği üzere ise, Rum hükümeti tarafından bunun öncesinde herhangi bir resmi istişarede bulunulmadığını kaydetti.

Rum hükümetinin kararının, ilk bakışta Yeşil Hat Tüzüğüyle (2’inci madde) çeliştiğinin görüldüğü belirtilirken, gazete tarafından gelişmeleri yorumlaması istenen Komisyon temsilcisi ise açıklamasında, konu hakkında yorum yapmayarak, Yeşil Hat Tüzüğünün 10’uncu maddesine atıfta bulundu.

Bu maddenin “Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin, kişilerin veya malların geçişine ilişkin politikasındaki herhangi bir değişikliğin, yalnızca önerilen değişikliklerin Avrupa Komisyonu’na bildirilmesi ve Komisyonun da bir ay içerisinde bu değişikliklere karşı olmadığını belirttiği sürece sonuç verir” şeklinde olduğunu yazan gazete, Komisyon’un yanıtının Rum hükümetine konuyla ilgili hareketleri hakkında mesaj gönderme amacı taşıyor olabileceğini ekledi.

AKEL partisi ise, Rum Meclisi’ndeki temsilcisi Yorgos Lukaidis aracılığıyla yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin böyle hassas bir siyasi konu hakkında siyasi partilerle istişare etmeden karar vermesinden duyduğu hoşnutsuzluğu ifade ederek, partinin, Rum Bakanlar Kurulu’nun kararlarının içeriği konusunda ise, bunları incelemesinin ardından görüşünü belirteceğini ekledi.