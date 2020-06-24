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Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Güney'de ziyaretler yapacak

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Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Güney'de ziyaretler yapacak

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles’in yarın Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.

İki günlük bir ziyaret için Ada’da bulunacak Fontelles’in bu süre zarfında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides ve Savunma Bakanı Savas Angelides’le temaslarda bulunacağı belirtildi.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden verilen bilgiye göre, Doğu Akdeniz'deki durum ve AB içerisindeki güvenlik ve savunma iş birliğiyle ilgili konular Fontelles'in Kıbrıs'ta gerçekleştireceği toplantılarda görüşülecek konular arasında yer alacak. Fontelles, cuma günü adadan ayrılacak.

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