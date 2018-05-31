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Avrupa'daki Kıbrıslı Rumlar geri dönüyor

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Avrupa'daki Kıbrıslı Rumlar geri dönüyor
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AB İstatistik Enstitüsü (Eurostat) verileri, AB ülkelerinde yaşayan veya çalışan Kıbrıslı Rumların, ülkelerine geri dönüş eğiliminde olduklarını ortaya koydu.
Alithia gazetesi, DİSİ Milletvekili Oniforos Kullas’ın, konuya ilişkin açıklamasında, Eurostat verilerine göre, diğer AB ülkelerinde çalışan ve ikamet eden Kıbrıslı Rumların sayısında 2017 yılında düşüş yaşandığını, bunun Anastasiadis hükümetinin doğru ekonomik politikalar uygulamasından kaynaklandığını söylediğini yazdı.
Habere göre Kullas, 2009-2014 yılları arasında yaşanan ekonomik kriz döneminde 2012 yılında başka bir AB ülkesinde ikamet eden Kıbrıslı Rumların oranı yüzde 6,7 iken, bu oranın 2017 yılında yüzde 3,8’le AB standartlarına gerilediğini söyledi.
Kullas, bu durumun diğer AB ülkelerinde ikamet eden Kıbrıslı Rumların ülkelerine dönüş yaptıklarının bir göstergesi olduğunu savundu.

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