Asya kökenli olan iki ceset bulundu

Rum polisinin, bir ihbarı değerlendirmesi sonucu Güney Lefkoşa Surlariçi bölgesindeki “Perikleus” sokaktaki bir apartman dairesinde Asya kökenli olan bir kadın ile bir erkek cesedi tespit edildi

Güney Lefkoşa Surlariçi bölgesindeki bir evde, Asya kökenli olan iki ceset bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum polisinin, bir ihbarı değerlendirmesi sonucu Güney Lefkoşa Surlariçi bölgesindeki “Perikleus” sokaktaki bir apartman dairesinde Asya kökenli olan bir kadın ile bir erkek cesedi tespit ettiğini yazdılar.

Gazete Rum Polis Basın Bürosundan bir çalışandan aldığı bilgilere dayanarak kadının, 52 yaşında olduğunu, muhtemelen bıçak ya da başka kesici bir aletle boğazından yara aldığını, erkek olan diğer cesedin de kesici ya da muhtemelen bıçak darbeleri aldığını belirtti.

Polisin ilk önce kadına ait cesedi bulduğunu belirten gazete, daha sonra ise dairenin bir başka odasında ise erkek cesedini tespit ettiğini yazdı.

Habere göre Rum Polis Genel Müdür Yardımcısı Dimitris Dimitriu yaptığı açıklamada kadının cinayete kurban gitmesi üzerinde durduklarını ancak bütün ihtimalleri de değerlendirdiklerini söyledi.

Dimitriu, ölü olarak bulunan erkeğin elinde bıçak olduğunu da ifade etti.

Apartman dairesi yakınında oturan ve cinayet öncesi polise bölgeye gitmesi yönünde ihbarda bulunan kişilerin, bahse konu daireden seslerin geldiğini de duyduklarını yazan gazete, kadının cesedinin yanında buket de bulunduğunu ve cinayetle direk bağlantısı olmasının ihtimal dışı bırakılmadığını da belirtti.

Öte yandan Politis gazetesi, polisin; adamın önce kadını öldürüp ardından intihar edip etmediğini araştırdığını da yazdı.

Habere göre polis, üçüncü bir şahsın da cinayete karıştığı ihtimali üzerinde duruyor.

SAHTE KİMLİK

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde, Baf sakini 56 yaşındaki bir kadının, sahte kimlik beyan ederek bir bankada çek bozmaya çalıştığını yazdı.

Gazete 56 yaşındaki kadının, bankaya Yunanistan’a ait sahte kimlik kartı verdiğinin tespit edilmesi üzerine, polis tarafından tutuklandığını belirtti.

ÇALINTI EŞYALARLA TUTUKLANDI

Fileleftheros gazetesi İngiliz Üs Polislerinin, İngiliz Üsler bölgesinde, 22 yaşındaki bir gencin tasarrufunda çalıntı eşyalar tespit ettiğini yazdı.

Habere göre, 22 yaşındaki gencin tasarrufunda, Baf bölgesinden çalınan saatlerin, ziynet eşyalarının ve değerli birçok eşyanın tespit edildiğini belirtti.