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AP şeçimleri için DİSİ önde

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Yapılan bir ankete göre Güney Kıbrıs’ın AP seçimlerinde elde edeceği 6 sandalyeyle ilgili birincilik yüzde 21’lik oyla DİSİ’de

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AP şeçimleri için DİSİ önde
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Güney Kıbrıs’ın 26 Mayıs’ta yapacağı seçimle Avrupa Parlamentosu’nda elde edeceği 6 sandalyeyle ilgili birinciliğin DİSİ’de olduğu bildirildi.
Alithia gazetesi, Reporter’in gerçekleştirdiği ankette, DİSİ’nin yüzde 21’lik oy oranıyla birinci parti olarak gözüktüğünü ve DİSİ’yi, yüzde 15 ile AKEL’in, yüzde 8 ile DİKO’nun, yüzde 5 ile ELAM’ın, yüzde 4 ile EDEK’in ve yüzde 2 ile Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin izlediğini yazdı.
Ankete göre DİSİ’de Lefteris Hristoforu, AKEL’de Neoklis Silikiotis, DİKO’da ise Kostas Mavridis favori gösteriliyor.
Habere göre ankete katılanların yüzde 58’i, AP seçiminde oy kullanacağını beyan ederken, yüzde 54’ü de gelişmeleri yakından takip ettiği görüşünü dile getirdi.

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