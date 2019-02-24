“Ankara önce yükümlülüklerini yerine getirsin”

Rum Dışişleri Bakanlığı, Rum Yönetimi’nin Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin geliştirilmesine, Ankara’nın, Güney Kıbrıs karşısındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmemesi durumunda rıza göstermeyeceğini açıkladı

Rum Dışişleri Bakanlığı, Rum Yönetimi’nin, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin geliştirilmesine, Ankara’nın, Güney Kıbrıs karşısındaki yükümlülüklerini tam olarak ve ayırım yapmadan yerine getirmemesi durumunda, rıza göstermeyeceğini açıkladı.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesine göre Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitris Samuil, bir açıklama yaparak Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’nde onaylanan Türkiye ile ilgili raporu değerlendirdi.

Raporda yer alan, Türkiye’nin AB üyelik sürecinin askıya alınmasına ilişkin öneri konusunda ise Samuil, böyle bir konunun Avrupa Konseyi’nde ele alınmadığını, AB’nin ve üye devletlerinin resmi görüşünü teşkil etmediğini ifade etti.

Avrupa Parlamentosu’nun rapor taslağını not ettiklerini ifade eden Samuil, direk olarak Kıbrıs ile ilgili konularda, Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs sorununun çözüm zeminini net bir şekilde kaydettiğini ve bunun, uluslararası hukuk, AB müktesebatı, AB ilke ve değerlerine uyması gerektiğinden söz ettiğini belirtti.

Samuil açıklamasında, raporda ayrıca Türkiye’ye, ordusunu Kıbrıs’tan çekmeye başlaması, Güvenlik Konseyi’nin 550 sayılı kararı temelinde Maraş’ı iade etmesi çağrısında da bulunulduğunu ifade etti.

Kayıplar konusunda ise raporda Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmasının memnuniyetle karşılandığını ve Türkiye’ye arşivlerini açması yönünde çağrı yapıldığını söyleyen Samuil, Türkiye’den ayrıca “siyasi yasa dışı kolonizasyonu” sonlandırması ve tüm üye ülkelerin egemenlik haklarına saygı duymasının da istendiğini belirtti.