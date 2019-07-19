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"Ankara, Loizidu davasını kapatmak için siyasi sermaye yatırımı yaptı"

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Güney Kıbrıs’ın Avrupa Konseyi’ndeki Daimi Temsilcisi Spiros Attas, “Ankara’nın, Loizidu davasının gözetimini kapatmak amacıyla siyasi sermaye yatırımı yaptığını”  iddia etti

"Ankara, Loizidu davasını kapatmak için siyasi sermaye yatırımı yaptı"
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Rum Yönetimi’nin, Loizidu davasına ilişkin olarak Ankara için yeni iddialarda bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’ın Avrupa Konseyi'ndeki Daimi Temsilcisi Spiros Attas’ın, konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Güney Kıbrıs’ın Avrupa Konseyi’ndeki Daimi Temsilcisi Spiros Attas, “Ankara’nın, Loizidu davasının gözetimini kapatmak amacıyla siyasi sermaye yatırımı yaptığını”  iddia etti.

Attas, Avrupa Konseyi Bakanları Komitesi’nin Haziran ayında gerçekleştirdiği son toplantıda, Türkiye’nin istediği gibi konunun kapatılmadığını söyleyen Attas “Ancak sürekliliğin zor olması bekleniyor” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin, Kıbrıs’ı ilgilendiren konulara ilişkin Bakanlar Komitesi toplantılardan hemen hemen bir yıl uzak kalmak için Loizidu davasını bahane olarak kullandığını savunan Attas, Türkiye’nin, Loizidu davasının gözetimini kapatmak istediğini ileri sürdü.

Attas, Türkiye’nin 1996 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulamadığını bunun aksine Loizidu’nun taşınmaz malını, bir Kıbrıslı Türk göçmene vererek, “gasp etmek için de acele ettiğini ”  iddia etti.

Türkiye’nin, bu konu hakkında elinden geleni yaptığı konusunda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ni ikna edemediğini söyleyen Attas, Haziran ayındaki son toplantıda, Bakanlar Komitesi’nin, Türkiye’nin talebi olan kararın gözetiminin sonlandırılmasına karar vermediğini ifade etti.

Rum göçmenlerin, kayıpların ve mahsurların mülkiyet haklarıyla ilgili davaların gözetiminin devam etmesinin, Türkiye için yoğun bir baskı yarattığını savunan Attas, Türkiye’nin mülkiyet konusundaki amacının ise konunun yegane çözüm şeklinin, Kıbrıs sorununun çözümünden önce veya sonra, KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla olduğu konusunda ikna etmek olduğunu belirtti.

Kapalı Maraş bölgesi içerisindeki Kıbrıs Rum taşınmazlarıyla ilgili AİHM’deki davalar konusunda ise Attas, konunun gelişim halinde olduğunu ve şu anda ilgili birimler tarafından ele alındığını, bu nedenden dolayı herhangi bir şey söylemesinin doğru olmadığını söyledi.

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