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Anastasiasdis, Cipras'ı kutladı

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Anastasiasdis, Cipras'ı kutladı
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın telefonda görüştükleri ve Anastasiadis’in Çipras’ı programın tamamlanması ve Yunanistan’ın memorandumdan çıkışı konusunda kutladığı haber verildi.
Anastasiadis ile Çipras’ın, yeni dönemde Yunanistan’ın önünde açılmakta olan perspektifleri ele aldıklarını da yazan Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis ile Çipras’ın uluslararası gelişmeler ile Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması çabaları konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını da aktardı.
Gazete, Çipras’ın Anastasiadis’e, Rum hükümeti ile halkının kısa zamanda önce Yunanistan’da çıkan yangın trajedisine yönelik yardımlarından ötürü teşekkür ettiğini de ekledi.

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