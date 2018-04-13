Anastasiadis’in talebi müzakere olacak

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromu, Anastasiadis’in Akıncı’yla gerçekleştireceği görüşmede en öncelikli konunun, müzakerelerin kaldığı yerden başlaması gerektiği olacağını yineledi

Rum siyasi parti başkanlarının, liderlerin önümüzdeki Pazartesi akşamı bir araya gelecekleri sosyal içerikli akşam yemeği öncesinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında önceki akşamüzeri toplandığı belirtildi.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi “Müzakerelerin Yeniden Başlamasını İstemeye Gidiyor- Anastasiadis Yemek Öncesinde Parti Başkanlarının Görüşlerini İstedi ve Dinledi” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in önceki gün akşamüzeri bir araya geldiği siyasi parti başkanlarını “müzakerelerin kaldığı yerden başlaması gerektiğini, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya iletme niyeti konusunda bilgilendirdiğini” haber verdi.

Gazeteye göre, iki saatten fazla süren toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, toplantıda yararlı bir görüş alışverişinde bulunulduğunu belirterek, Anastasiadis’in 16 Nisan’daki yemek öncesinde, tüm siyasi parti başkanlarının öneri ve tezlerini bilmek istediğini ifade etti.

Anastasiadis’in bu görüşmenin de ardından, yemeğe, müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle gideceğini söyleyen Prodromu, akşam yemeğinin gündemsiz olacağını, çünkü bunun müzakerelerin bir parçası olmadığını vurguladı.

“Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yemeğe belirli taleplerini ortaya koymayı isteyerek geleceği” iddiasını da yorumlayan Prodromu “gündem olmadığında, herhangi bir konunun da serbestçe ortaya konabileceğini” ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de Cumhurbaşkanı Akıncı’yla gerçekleştireceği görüşmede bazı meseleleri ortaya koyacağını ifade eden Prodromu, en öncelikli konunun, müzakerelerin kaldığı yerden başlaması gerektiği olacağını yineledi.

