Anastasiadis’in popülaritesi arttı

Yapılan bir ankete göre Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e verilen destek salgın döneminde yükselişe geçti, Papadopulos polülerlikte ikinci sırada

“Kathimerini” gazetesinden yayınlanan bir anket, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve hükümetinin, Korona virüsü salgını döneminde aldığı önlemler sebebiyle popülaritesini arttırdığını ortaya koydu.

Gazete, “Anastasiadis Yüzde 60 Destekle Uçuşta” başlığı altında yayımladığı, 19-25 Haziran tarihleri arasında 600 katılımcıyla gerçekleştirilen anketin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Korona virüs salgını döneminde uygulamaya koyduğu önlemler sebebiyle popülaritesinin arttığını ortaya koyduğunu yazdı.

Gazete, ankete katılanların yüzde 60’ının, Anastasiadis’in görevini layıkıyla yerine getirdiği, yüzde 32’sinin ise getirmediği yanıtını verdiğini belirterek, 2019 yılı Nisan ayında aynı soruya verilen yanıtların yüzde 37 ila 56 olduğunu aktardı.

Katılımcıların yüzde 82’sinin Rum hükümetini, Korona virüsüyle baş etmekte, yüzde 70’inin ise doğru ekonomik tedbirlerin uygulanmasında başarılı bulduklarını vurgulayan gazete, ekonomiye ilişkin yasaların görüşülmesinde muhalefetin tutumuna ilişkin ise yüzde 58 oranında memnuniyetsizlik dile getirildiğini aktardı.

Ankette katılımcılara, siyasiler hakkındaki görüşlerinin ne olduğunun sorulması üzerinse Anastasiadis yüzde 63 oranında “olumlu” yanıtını alırken, ikinci sırayı ise yüzde 41 “olumlu” yanıtıyla DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos aldı.

Ankete göre, üçüncü sırayı DİSİ Başkanı Averof Neofitu yüzde 30, dördüncü sırayı AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu yüzde 28 ve beşinci sırayı ise yüzde 22’yle EDEK Başkanı Marinos Sizopulos aldı.

Gazete, Korona virüs salgınının ekonomik etkisinin büyük olduğunu, katılımcıların yüzde 45’inin gelir kaybına uğradığını, yüzde 4’ünün ise gelirlerini tamamen kaybettiğini dile getirdiklerini de aktardı.



