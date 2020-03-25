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Anastasiadis’e test yapıldı

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Anastasiadis’e test yapıldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yakın çalışma arkadaşlarından, önlem amaçlı olarak, koronavirüs testi yapılması için dün sabah numune alındığı haber verildi.
Rum haber kaynakları, Anastasiadis yanı sıra, Anastasiadis’in başkanlıktaki yakın çalışma arkadaşları, makam arabasının şoförü ve yaverinden de numune alındığını duyurdu.
Haberde, öğleden sonra Anastasiadis’in korumalığını yapan diğer kişilerden de numune alınacağı ifade edildi.
 

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