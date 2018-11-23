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Anastasiadis yeniden aday olmayacak

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Anastasiadis yeniden aday olmayacak
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, üçüncü kez başkanlık için aday olmayacağını bir kez daha yineledi.
Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Rum Sanayi ve Ticaret Odası (KEBE) 91’inci yıllık olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada, hükümetin uygulamaya koyduğu ve koymayı planladığı reformlar hakkında bilgi verdiğini yazdı.
Gazete haberinde, Anastasiadis’in reformlarla ilgili konuşmasına geniş yer verirken, Anastasiadis’in Rum Yönetimi başkanlığına üçüncü dönem aday olmayacağını yinelediğini aktardı.
Habere göre, Anastasiadis, “Herkes politikaya ne zaman girmesi ve ne zaman bırakması gerektiğini bilmeli” şeklinde konuştu.
 

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