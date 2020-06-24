Anastasiadis'ten sürpriz atamalar

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, sürpriz bir kararla kabinesinde yer alan iki bakanı, Başsavcı ve Başsavcı Yardımcısı olarak atadı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün aldığı sürpriz bir kararla, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yorgos Savvidis’i başsavcı, Savunma Bakanı Savvas Angelidis’i ise başsavcı yardımcısı olarak atadığını yazdılar.

Gazete, Savvidis ve Angelidis’in 10 Temmuz tarihinde görevlerini resmen devralacaklarını belirtirken, bu atamalar sonrasında kabinede mini bir değişikliğin olacağının altını çizdi.

Kabinede yer alacak yeni isimlerin veya görev değişikliklerinin neler olabileceğine dair çeşitli senaryolara da yer veren gazete, değişiklilerin önümüzdeki haftalarda netlik kazanacağını vurguladı.

YENİ POLİS MÜDÜRÜ

Gazete bir diğer haberinde ise, Anastasiadis’in dün Rum polis gücünde de atamalar yaptığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, yeni Polis Genel Müdürü olarak Stelios Papateodoru ve Yardımcı olarak ise Hristos Mavris’i atadı.