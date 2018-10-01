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Anastasiadis'ten karşılıklı saygı çağrısı

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Anastasiadis'ten karşılıklı saygı çağrısı
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıslı Türklere “Tüm Kıbrıslıların haklarını tanımaları ve karşılıklı saygı” çağrısında bulundu.
Rum radyosu, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü” gerekçesiyle Lefkoşa Rum Kesimi’nde yapılan askeri geçit töreninde konuşan Anastasiadis’in, Kıbrıs’ta bir gelecek ve perspektif olabilmesi için, “Kıbrıs’ın insan hakları ile temel özgürlüklerin ve AB Müktesebatı’nın uygulanması yoluyla, herkes için çağdaş bir devlet haline getirilmesi gerektiğini” söylediğini duyurdu.
Anastasiadis, “Kıbrıs’ın bağımsızlığının kutlandığı bu günde herkesin, memleketin sömürge boyunduruğu altından kurtulmasından gurur duyabileceğini” söyledi.
Bu günün, gerek Rumlar, gerekse Kıbrıslı Türkler için düşündüren bir gün olması gerektiğini kaydeden Anastasiadis, “nereden başlayıp nereye gelindiğinin kıymetinin bilinmesi gerektiğini” söyledi.

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