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Anastasiadis'ten kabineye 4 yeni isim

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Anastasiadis'ten kabineye 4 yeni isim

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Savunma Bakanlığı’na Haralambos Petridis, Ticaret Sanayi ve Turizm Bakanlığı’na Denizcilik Müsteşarı Nataşa Pilidu ve Kamu Düzeni ve Adalet Bakanlığı’na da hukukçu Emili Yoliti’yi atadı.

Rum radyosuna göre Anastasiadis’in kabinesinde yaptığı “mini” değişiklik Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Sözcü Nikos Kusios tarafından açıklandı.

Buna göre Anastasiadis Savvas Angelidis’in Başsavcı Yardımcılığı’na atanmasıyla boşalan Savunma Bakanlığı’na Eğlence Belediye Başkanı Haralambos Petridis’i, Başsavcılığa atadığı Yorgos Savvidis’ten boşalan Adalet Bakanlığı’na da hukukçu Emili Yoliti’yi getirdi. Yorgos Lakkotripis’ten Ticaret Sanayi Turizm Bakanlığı’na Denizcilik Müsteşarı Nataşa Pilidu atadı. Nataşa Pilidu’dan boşalan Denizcilik Müsteşarlığı’na ise Vasilis Dimitriadis getirildi.

Kabinenin yeni üyelerinin devir teslim tören ve tarihlerinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı da kaydedildi.

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