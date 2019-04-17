Anastasiadis'ten 'Barış Gücü gitmesin' mesajı

Anastasiadis'in ABD Senatosu üyesi Robgerd Menendez'le yaptığı görüşmede “ABD’nin, BM barış misyonlarıyla ilgili genel tavrından bağımsız olarak, Kıbrıs’taki Barış Gücü konusunu özellikle dikkatli incelemesinin ve bu gücün statüsünde yapılacak herhangi bir değişikliğin son yıllarda var olan istikrarı riske sokacağını anlamasının çok önemli olduğu” mesajını verdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki stratejik işbirliği ilişkilerinin geliştiği bugünlerde görüştüğü ABD Senatosu üyesi Robgerd Menendez aracılığıyla ABD’ye “Barış Gücü gitmesin” mesajı verdi.

Alihtia haberi “Barış Gücü Gitmesin… Anastasiadis’ten ABD’ye Menendez Aracılığıyla Dramatik Mesaj” başlığıyla manşete çekti.

Gazete, BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasının ele alacağı Haziran ayındaki kritik Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet raporunun, “açık konular bırakacağını” ve bunun da Rum Yönetimi’nin BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki varlığı konusunda “nahoş gelişmeler olabileceği” kaygılarını artırdığına dikkat çekti.

Habere göre, Anastasiadis, bu kaygıyla, BM Barış Gücü’nün adadaki varlığını sürdürmesi dışında, rolü ve misyonunun değişmemesi için şimdiden dayanak arayışlarına başladı. Anastasiadis dün makamında görüştüğü Menendez aracılığıyla “ABD’nin, BM barış misyonlarıyla ilgili genel tavrından bağımsız olarak, Kıbrıs’taki Barış Gücü konusunu özellikle dikkatli incelemesinin ve bu gücün statüsünde yapılacak herhangi bir değişikliğin son yıllarda var olan istikrarı riske sokacağını anlamasının çok önemli olduğu” mesajını verdi.

Anastasiadis-Menendez görüşmesinin ana konusunun Menendez’in Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ile birlikte sunduğu, Güney Kıbrıs’a uygulanan Amerikan silah ambargosunun kaldırılması yasa tasarısı olmasına rağmen Rum liderin, Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması konusunun ele alınacağı Haziran’daki Güvenlik Konseyi toplantısı nedeniyle ABD’ye mesaj gönderdiği kaydedildi.

Habere göre, Anastasiadis, “Barış Gücü’nün statüsünün hiçbir surette değişmemesi gerektiğini söyleyerek, bu konunun Rum tarafı için ne kadar önemli ve öncelikli olduğunu gösterdi. Rum Sözcü Prodromos Prodromu, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in Menendez’e “Kıbrıs’taki Barış Gücü’ meselesinin dikkatle incelenmesi talebinde bulunduğunu” söyledi.

Prodromu’ya göre, Anastasiadis, ABD’nin BM barış misyonlarıyla ilgili tutumunu anlayışla karşılamakla birlikte, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün statüsünde muhtemel bir değişikliğin “son yıllarda var olan istikrar açısından tehlikeli olduğunun açıkça anlaşılmasının çok önemli olduğunu” savundu.



Anastasiadis, “müzakerelerin yeniden başlaması çabasında işbirliği yapmamakla” suçladığı Türkiye’nin “katı tavrının değişmesi ve bu tavrın aşılabilmesi” konusunda yardım da istedi.

“MESELE, ASKERİ SİLAHLANMA DEĞİL, VERİLECEK SİYASİ MESAJDIR”

Prodromu, Menendez’in Güney Kıbrıs için çok önemli bir şahsiyet olduğuna dikkat çeken Anastasiadis’in “Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs Helenizm’inin adalete ermesi, Kıbrıs-Amerikan ilişkilerinin gelişmesi ve derinleşmesi için yıllardır harcadığı çabaları takdir ediyoruz” dediğini anlattı. Prodromu, ABD’nin Güney Kıbrıs’a uygulamakta olduğu silah satışı ambargosunun kaldırılması konusunda iyimserlik belirterek, şunları söyledi:

“Mesele askerî silahlanma değildir. Ambargonun kaldırılmasının siyasi önemi vardır. Ambargo kararı eski dönemde alınmış bir karardır ve bugün ABD ile stratejik nitelikli ilişkilerde uyumsuzluğa neden olmaktadır.”

Prodromu, Anastaiadis-Menendez görüşmesinde Güney Kıbrıs’ın Mısır, Lübnan, özellikle de İsrail ile geliştirdiği stratejik ilişki ve işbirliğinin ve AB’nin uzantısı olarak Doğu Akdeniz’de oynadığı rolün de gözden geçirildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Bütün bunlar, ABD’nin, Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinin belirli enerji çıkarlarıyla daha da güçlenen jeostratejik ilgisine hizmet eder. Kıbrıs-ABD ilişkilerinin bugün geldiği dönüm noktası, AB’nin genel politikasına uygun diğer güçler ile aramızdaki iyi ilişkileri hiçbir şekilde etkilemez”

Menendez ise Anastasiadis’le görüşmesini “ABD ve Batı ile ilişkilerinde yeni bir gün olması açısından Kıbrıs için çok istisnai” sözüyle niteledi. ABD-Güney Kıbrıs ilişkilerinin derinleşmesini istediğini söyleyen Menendez, Anastasiadis ile Doğu Akdeniz’de stratejik güvenlik ve enerji stratejisi, ABD ile ilişkileri, bölgeyle ilgili Amerikan dış politikasını, ekonomi konularını ve Güney Kıbrıs’ın bankacılık alanındaki dinamiğinin değişmesi gibi önemli birçok önemli konuyu ele aldıklarını anlattı.

Gazete devamla, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakan Kudret Özersay’ın, Amerikan ambargosunun kaldırılmasından duyulan rahatsızlığı vurguladığı dünkü açıklamasından geniş bir özete yer verdi.

MUHAFIZ ORDUSUNUN SAVAŞ KABİLİYETİ İÇİN İHTİYAÇ DUYUYORUZ AMA…

Habere göre, DİSİ Başkanı Avrerof Neofitu da Amerikan ambargosunun kaldırılmasına dair yasa tasarısı sunan Menendez ve Rubio’yu “Kıbrıs’ın dostları” diye nitelediği açıklamasında “RMMO’nun savaş kabiliyeti açısından ihtiyaç duyuyor olmamıza karşın, silah/teçhizat alarak Kıbrıs sorununu çözeceğiz yanılgısı içerisinde değiliz ancak Washington’dan verilen siyasi mesaj çok önemlidir” ifadesini kullandı.

Neofitu “Amerika, Kıbrıs’ın bölge güvenliği konusunda önemli rol oynayabileceğini anladı. Kıbrıs tamamen Avrupa rotasındadır ve DİSİ bunun devam etmesi gerektiği görüşündedir” dedi.

BAŞBAKAN YARDIMCISI DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY’A CEVAP

DİSİ Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’ın dünkü açıklamasına cevaben özetle şunları söyledi:

“Kıbrıs Cumhuriyeti kimi tehdit ediyor? Tehdit altında bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti’dir. Eğer bütün Kıbrıslılar olarak hepimiz Kıbrıs’ın güvenliğini gerçekten umursuyorsak, bu, ülkenin yeniden birleşmesi ile olacak.. Türk askeri Kıbrıs’tan çekilmeli yabancı garantileri kaldırılmalı ve hepimiz vatanımızın ABN içerisinde bir ülke olarak yeniden birleşmesi için çalışmalıyız.”

Politis haberi “Ana Argümanlar… BM Barış Gücü’nün Görev Süresinin Uzatılması Yeniden Perde Önünde… Konu, Menendez’in Ziyareti Sırasında Gerek Başkanla, Gerek Dışişleri Bakanı ile Görüşüldü. Ana Argümanlar Güvenlik ve Türk Uzlaşmazlığı”, “İşgal Bölgelerinden Net Uyarı… Kıbrıslı Türkler Ada’da İstikrar İçin Tehdit ve Saldırganlık görüyor” başlıkları ile okurlarına aktardı.

DİSİ RUM MECLİSİNE KARAR SUNMAYA HAZIRLANIYOR

Gazete, DİSİ’nin önümüzdeki cuma günü Rum Meclisi Genel Kurulu’na, Amerikan silah ambargosunun kaldırılmasıyla ilgili yasa tasarısının onaylanmasıyla ilgili bir karar sunmaya hazırlandığını bildirdi.

Fileleftheros, “UNFICYP Masada… Lefkoşa, Menendez’den Statüsünün Bugünkü Gibi Tutulması Konusunda Yardım İstedi… Amerikalı Senatör Batı’ya Yönelişi Kutladı” ve “İşgal Tehlike Edebiyatı… Amerikan Ambargosunun Kaldırılmasından Tehdit ve Ateşlenme Görüyorlar… Amerikan Kongresi’ndeki Görüşme Öncesinde Bastırıyorlar” başlıklarını kullandı.

RUSYA BM BARIŞ GÜCÜ’NE 5 ASKER GÖNDERMEYE HAZIR

Aynı gazete “Rusya UNFICYP’e 5 Asker Göndermeye Hazır… BM Sekreterliğini Bilgilendirecek” başlıklı haberinde ise Rusya’nın Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nde görev yapmak üzere silahlı kuvvetlerinden 5 personelini göndermeye hazır olduğunu, Rus haber ajansı TASS’ı kaynak göstererek bildirdi.

Habere göre, TASS Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya Dışişleri ve Savunma bakanlıklarına BM Sekreterliği’ne, Rusya’nın BM’nin Orta Afrika Cumhuriyeti’nin (MINUSCA) istikrara kavuşturulması maksatlı çok boyutlu kapsamlı misyonu için 30, Kıbrıs’taki Barış Gücü için de 5 askerini göndermeye hazır olduğunu bildirme talimatı verdi. Rus Dışişleri Bakanlığı’na gönderilen emirnamede 5 Rus askerlerinin BM Barış Gücü’ne irtibat subayı, askerî gözlemci ve subay olarak gönderileceği kaydedildi.

Haravgi “Menendez Başkanlıkta… ‘ABD’nin Stratejik İlgisine Hizmet Eden’ İşbirlikleri” başlığını attı.