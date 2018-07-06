Anastasiadis normal devlet arzuluyor

Anastasiadis, Rum hükümetinin çabalarının sadece iç yönetim değil, her şeyden önce, “BM Genel Sekreteri’nin de dediği gibi vatanı normal bir devlet olarak görme” arzusuna da odaklı olduğunu ifade etti

Rumca gazeteler Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Çarşamba günü DİSİ’nin 42’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamaları bugün de aktarmaya devam ettiler.



Haravgi gazetesine göre, etkinlikte Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anastasiadis, Rum hükümetinin çabalarının sadece iç yönetim değil, her şeyden önce, “BM Genel Sekreteri’nin de dediği gibi vatanı normal bir devlet olarak görme” arzusuna da odaklı olduğunu belirtti.



Normal bir devletin varlığını koruması için, ordulara ya da üçüncülerin garantisine ihtiyacının olmadığını söyleyen Anastasiadis, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin komşu devletlerle dostluk ilişkileri kurarak, kimseden tehlike görmeyecek şekilde politikalar izlediğinden söz etti.



Bölgedeki bu büyük aileye katılacak geriye kalan tek ülkenin Türkiye olduğunu savunan Anastasiadis, Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun çözümüne gerçekten katkı koymak istiyorsa, artık kendilerinin değil, BM ve bilhassa Genel Sekreter tarafından kabul gören önerileri, tavsiyeleri kabul etmekten başka bir şey yapamayacağını iddia etti.



Kendilerinin, diyaloga devam etmeye hazır olduklarını belirten Anastasiadis, aynı zamanda, ulusal hassasiyetin neyi dikte ettiğini, kırmız çizgilerin nerde olduğunu, çözümün ardından işleyebilecek bir devletin oluşumu yaratacak ve buna katkıda bulunacak unsurun ne olduğunun farkında olduklarını söyledi.



Alithia gazetesindeki haberde ise Anastasiadis’in, Kıbrıs Rum tarafının, tezlerini ortaya koymaya hazır olduklarını belirterek, ilerleme sağlanabilmesi için diğer tarafında da gerekli iyi niyeti göstermesi umudunu dile getirdiği aktarıldı.