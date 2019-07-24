 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Canlılar göz göre göre zehirleniyor
Canlılar göz göre göre zehirleniyor
46 0
Hamitköy'ün hedef üst sıralar
Hamitköy'ün hedef üst sıralar
150 0
 
Doğan kampa girdi
Doğan kampa girdi
72 0
Bafra’da tenis heyecanı yaşandı
Bafra’da tenis heyecanı yaşandı
24 0
Saykal, Gönyeli'ye çare oldu
Saykal, Gönyeli'ye çare oldu
1.1B 0
Jaguar sahibi abimizin suçu yok, araba uzun
Jaguar sahibi abimizin suçu yok, araba uzun
90 0
Doğukan göğsümüzü kabarttı
Doğukan göğsümüzü kabarttı
56 0
banner82

Anastasiadis, mektubunda Kıbrıslı Türklere ek güvence vermekten söz etti

banner27

Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğal zenginliklerin yönetimi için ortak komite önerisine yanıt niteliğindeki BM ve AB’ye gönderdiği mektubunda Kıbrıs Türk tarafına, doğal gazdan sağlanacak gelirlere ilişkin ek güvenceler verilmesi hakkını saklı tuttuğu belirtildi

Anastasiadis, mektubunda Kıbrıslı Türklere ek güvence vermekten söz etti
banner267

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin son aşamaya gelmesi durumunda, Kıbrıs Türk tarafına, doğal gazdan sağlanacak gelirlere ilişkin ek güvenceler verilmesi hakkını saklı tuttuğu belirtildi.

Alithia gazetesi, “Kıbrıslı Türklere Ek Güvenceler-Anastasiadis Mektubunda Müzakerelerin Son Aşamaya Gelmesi Durumunda,  Doğal Gazdan Sağlanacak Gelirler Konusundaki Hakkını Saklı Tuttu” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğal zenginliklerin yönetimi için ortak komite önerisine yanıt niteliğindeki BM ve AB’ye gönderdiği mektubuna atıfta bulundu.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin son aşamaya gelmesi durumunda, Kıbrıslı Türk tarafına, doğal gaz konusunda ve özellikle Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki yataklardan faydalanılmasından elde edilecek gelirlere ilişkin ek garantiler verilmesi hakkını saklı tuttuğunu yazdı.

Gazete, hükümet kaynaklarına atıfta bulunduğu haberinde, Anastasiadis’in BM ve AB’ye gönderdiği mektubunda, ilgili argümanını ekleyerek doğal gaz konusunun müzakere masasına konmasını kabul etmediğinden söz ettiğini belirtti.

Habere göre Anastasiadis ayrıca yapılması gerekenin Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin başlaması olduğunu ifade ederken Kıbrıs Rum tarafının, özellikle doğal gazdan faydalanılmasına ilişkin herhangi bir korkunun giderilmesi için ek güvenceler verebileceğinden de bahsetti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.