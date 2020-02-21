Anastasiadis, Maraş önerisini Avrupa Konseyine de götürdü

Anastasiadis’in dün Brüksel’de görüştüğü Avrupa Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen’den, Türk tarafının Maraş’ı iskâna açma ilanını caydırmak için yardım eli istediği bildirildi

BM Genel Sekreteri’ne “Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının Maraş için teknik komite kurması” önerisinde bulunduğu bir mektup gönderen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anatasiadis’in, dün de Brüksel’de görüştüğü Avrupa Komisyonu Başkanı’ndan yardım eli uzatmasını istediği haber verildi.

Fileleftheros haberi “Cevapsız Çağrı… Anastasiadis Diyalog ve İşbirliği Öneriyor, Akıncı Timbu’yu (Ercan) da İstiyor” başlığıyla manşete çekti.

Anastasiadis’in Genel Sekreter Guterres’e gönderdiği son mektupta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya daha önce yaptığı güncelleyerek, “Kapalı Maraş’ın açılması ve yasal sakinlerine iadesinin ilk adımı olarak Kıbrıslı Türk ve Rumların, yabancı uzmanların da katılacağı ortak bir komite kurmasını istediği” ancak Türk tarafından herhangi bir cevap almadığı kaydedildi.

Gazete Anastasiadis’in “bu öneri bugün hayata geçse Kapalı Maraş toplantısı gibi hareketleri caydırıcı olarak işleyebileceği” görüşüne yer veren gazete (öneriye) Türk tarafından gerekli önemin verilmediğini savundu.

Habere göre Rum Sözcü Kiriakos Kusios dünkü açıklamasında, Anastasiadis’in ilgili mektubunun BM Genel Sekreteri ve Avrupa Konseyi Başkanı dışında AB’nin ve üye devletlerin kurumsal organlarının liderlerine de gönderildiğini belirtti.

URSULA VON DER LEYEN’DEN YARDIM ELİ İSTEDİ

Aynı gazete “Maraş İçin Yardım Eli İstedi… Anastasiadis’in Ursula von der Leyen ile Görüşmesi ve Kapalı Kentle İlgili Mektubu” başlığıyla verdiği Brüksel çıkışlı haberinde ise Anastasiadis’in dün Brüksel’de görüştüğü Avrupa Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen’den, Türk tarafının Maraş’ı iskâna açma ilanını caydırmak için yardım eli istediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis Leyen’e, Genel Sekreter Guterres’e gönderdiğiyle tamamen aynı çerçevede, “bölgenin tamamen askersizleştirilmesi ve yeniden imarı ve yasal sakinlerinin yeniden iskânı hedefiyle yabancı uzmanlardan ve Kıbrıslı Türkler ile Rumlardan oluşan bir teknik komite kurulması önerisinin hayata geçirilmesine Brüksel’in katkıda bulunmasını” talep ettiği bir mektup verdi.

Bu mektubunda “AB’nin yapılacak incelemeleri (studies) finanse etsin, BM’nin de teknik çalışmaya yardımcı olsun” diyen Anastasiadis, “Türk tarafından şimdilik herhangi bir cevap gelmediği” bilgisini verdi.

Anastasiadis mektubunda “Bu öneri hem kapsamlı bir çözüm yönünde müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı ortam yaratılması, hem de yasal sakinlerinin BM himayesinde kapalı kente geri dönmesi açısından gayrı resmî bir güven yaratıcı önlem olabilir” ifadelerine yer verdi.

Anastasiadis, Leyen ile görüşmesi çerçevesinde “Türklerin kapalı Maraş’ı açma ilanları ve Kıbrıs’ın deniz bölgesindeki hukuksuz faaliyetleri ışığı altında Lefkoşa, Türkiye’nin Avrupa dosyalarına esnek davranamaz. Kıbrıs Türkiye-AB gümrük birliğinin yükseltilmesine rıza gösteremez” ifadesini kullandı. Anastasiadis AB’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye karşı oy birliğiyle kararlaştırdığı önlemlerin üst düzeyli Türkiye-Avrupa görüşmelerini ertelediğini de hatırlattığı Leyen’e “Ancak Avrupa Komisyonu buna uymuyor” da dedi.

Rum Sözcü Kiriakos Kusios, Anastasiadis’in Leyen’e, “Kıbrıs’ın, gerek Türkiye-AB ilişkileriyle ve AB’nin gerek Türkiye’ye gerek Kıbrıslı Türklere verdiği ödenekler konusunda esneklik göstermesi beklenmemeli. Türkiye de Kıbrıslı Türkler de bu gibi hareketlerinin bedeli olduğunu anlamalı dediğini” söyledi.

Leyen’in, bu konuda tam bir anlayış gösterdiğini söyleyen Kusios, “Bu konuda Komisyon’la ve Komite Başkanı ile sıkı iş birliği olacağı, AB üyesi bütün devletler tarafından da faaliyette bulunulacağı taahhüdü aldık” dedi.

Anastasiadis’in Von Der Leyen’den Güney Kıbrıs’a artan mülteci akını için AB’den almakta olduğu ödeneğin artırılmasını istediğini de yazan gazete, Anastasiadis’in Leyen’i Güney Kıbrıs’a davet ettiğini yazdı.