Anastasiadis, Maliye Bakanına destek çıktı

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, Maliye Bakanı Yeorgiadis’e mutlak güven duyduğunu, Yeorgiadis’in istifasını sunduğunu bunun, haklı gerekçelere dayanmadığını düşündüğünü, Kooperatif Bankası’nın sorunlarının Maliye Bakanı’nın siyasi kararlarından kaynaklanmadığını da ifade etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kooperatif Bankası’nın Hellenic Bank’a satışına onay veren yasa tasarılarının onaylanması ve Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in eleştiri oklarına hedef olmasının sonrasında, Yeorgiadis’e destek çıktığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bir açıklama yaparak siyasi dinamiklerin düşüncelerine saygı duyduğunu ancak bunun, söz konusu düşünceleri kabul ettiği anlamına gelmediğini dile getirdiğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in yaptığı bu yazılı açıklamayla, Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in istifa etmesi konusuna ve Yeorgiadis’i durdurmaya son noktayı koyduğunu belirtti.

Anastasiadis, Yeorgiadis’e mutlak güven duyduğunu, Yeorgiadis’in istifasını sunduğunu bunun, haklı gerekçelere dayanmadığını düşündüğünü, Kooperatif Bankası’nın sorunlarının Maliye Bakanı’nın siyasi kararlarından kaynaklanmadığını da ifade etti.

PRODROMU

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ise açıklamasında, Yeorgiadis’in ilk andan itibaren istifasını Anastasiadis’e sunduğunu, ancak Anastasiadis’in bunu kabul etmediğini, Yeorgiadis’e süreci devam ettirmesi talimatı verdiğini söyledi.

YEORGİADİS

Gazete Yeorgiadis’in istifasına ilişkin tartışmanın Yeorgiadis’in Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’e yaptığı açıklamayla başladığına dikkati çekti.

Habere göre Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis, RIK’e yaptığı açıklamada, ilk andan itibaren istifasını Anastasiadis’e sunduğunu, kendisinin Anastasiadis’in emrinde olduğunu, zorluklarla mücadeleye de, 2013 yılından beridir dahil olduğu hükümetin işlevini kolaylaştırmak için Maliye Bakanlığı’ndan ayrılmaya da hazır olduğunu belirtti.

Yeorgiadis bu konudaki kararın muhalefeti değil, Anastasiadis’i ilgilendirdiğini de ekledi.