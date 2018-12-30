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"Anastasiadis Kıbrıs sorununda yapıcı şekilde faaliyet göstermeli"

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AKEL Genel Sekreteri Kiprianu, iletişim köprüsünü yıkacak biçimde değil, Kıbrıs sorununda yapıcı şekilde faaliyet göstermesi için Anastasiadis’e tavsiyede bulundu

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"Anastasiadis Kıbrıs sorununda yapıcı şekilde faaliyet göstermeli"
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 AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorunuyla ilgili icraatları nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yeni eleştirilerde bulundu.
Alithia gazetesi AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, bir etkinlik çerçevesinde yapmış olduğu açıklamalarına yer verdi. 
Habere göre Kiprianu, iletişim köprüsünü yıkacak biçimde değil, Kıbrıs sorununda yapıcı şekilde faaliyet göstermesi için Anastasiadis’e tavsiyede bulundu. 
Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile gerçekleştirdiği görüşmeye atıfta bulunan Kiprianu, ne görüşüldüğüne dair bilgi sahibi olmadıklarını ancak (Lute’un) yeniden geleceğini anladıklarını ifade etti. 
Kiprianu, Türkiye’den ve iki lider tarafından yapılan kamu oyu önündeki açıklamaları takip ederken, üzüntü ve hayal kırıklığından başka bir şey ifade etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. 
Hayal kırıklıklarının nedenlerini de anlatan Kiprianu, müzakerelerin yeniden başlamasına neden olacak önkoşulların oluşturulmasına olanak tanıyacak bir ortamın yaratılması girişimi yerine sorumluluk yükleme oyununun oynanması girişiminde bulunulduğunu tespit ettiklerini ifade etti. 
Bunun sadece bir taraftan değil, her iki taraftan yapıldığını savunan Kiprianu ancak kendi taraflarının davranış yöntemi üzerinde durduklarını çünkü bunun kendilerini daha çok ilgilendirdiğini söyledi. 
Kiprianu açıklamasında ayrıca, Anastasiadis’in yapmış olduğu eski açıklamalarına bakması ve bunları bugünkü açıklamalarıyla kıyaslamasında da fayda bulunduğunu belirtti.

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