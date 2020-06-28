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“Anastasiadis Kıbrıs sorunu ve enerji konularında başarısız”

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“Anastasiadis Kıbrıs sorunu ve enerji konularında başarısız”

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün sebebinin Türkiye’nin tutumu olduğu iddiasını yinelerken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yürüttüğü politikaların da başarısız olduğunu ifade etti.
Politis gazetesi, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un Kıbrıs sorunu ve Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis’in politikaları hakkındaki görüşlerini dile getirdiği geniş bir röportaja yer verdi.
Papadopulos röportajında özetle, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün asıl sebebinin Türkiye’nin sözde uzlaşmaz ve saldırgan tutumu olduğu iddiasında bulunurken, Türkiye’nin tutumunun değişmesinin tek yolunun siyasi, ekonomik ve diplomatik bedel ödemesinin sağlanması olduğunu öne sürdü.
Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis’in ise, Kıbrıs sorununun, Kıbrıs Rum tarafı için olumsuz belgeler ve süreçlerde kapana kısılması, KKTC’nin düzeyinin yükselmekte olması, Avrupa Konseyi kararlarının sürekli ihlal edilmesi ve Kıbrıs Rum tarafının tüm iç konularda kabul edilemez tavizler vermesinin asıl sorumlusu olduğunu vurgulayan Papadopulos, Kıbrıs Türk toplumunun ise, “sözde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin’, tüm vatandaşlarının haklarını garantiye alabilen çağdaş bir AB toplumu olduğunu kabul ederek, Türkiye’nin ‘sözde korumasına’ ihtiyaçları olduğu inancından vazgeçmesi gerektiğini” savundu.

 

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