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Anastasiadis'in uçağı arızalandı

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Anastasiadis'in uçağı arızalandı
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New York'tan dönen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'i taşıyan özel uçak, kokpit camının çatlaması nedeniyle New York’a geri dönerek JFK havaalanına acil iniş yaptı.
Rum Haber Ajansı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın Güney Kıbrıs’a gelişi sırasında teknik bir sorunla karşı karşıya kalındığını ve New York Havaalanı’na geri döndüğünü duyurdu.
Habere göre, Anastasiadis ve beraberindekileri New York JFK Havaalanı’ndan Güney Kıbrıs’a götürmek üzere cumartesi öğleden sonra havalanan özel uçak, havalanmasının üzerinden üç saat geçmişken ve Atlantik Okyanusu’nun üzerinde bulunduğu sırada, kokpit camında çatlak tespit edilmesi üzerine New York’a geri dönerek acil iniş yaptı.
Uçağın New York’a sorunsuz iniş yaptığı belirtilen haberde, Anastasiadis ve beraberindeki heyetin Güney Kıbrıs’a nasıl döneceklerinin ise bugün kararlaştırılacağı duyuruldu.

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