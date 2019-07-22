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"Anastasiadis'in cevap mektubu bugün gönderilecek"

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"Anastasiadis'in cevap mektubu bugün gönderilecek"
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Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğal gazla ilgili önerisine dair yanıt mektubunun, bugün Akıncı’ya ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderileceğini açıkladı.
Rum radyosu, Prodromu’nun açıklamasında, AKEL’in Akıncı’nın doğal gaz önerisiyle ilgili görüşlerini içeren mektubu dışında, başka mektupların da Anastasiadis’in eline ulaştığını kaydettiğini duyurdu.
Prodromu, mektubun içeriğinin belli olduğunu ve içerikle ilgili oy birliğiyle kabul edilen bir yaklaşım bulunduğunu söyledi.

Etiketler; #Güney Kıbrıs #Rum
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