Anastasiadis ile AKEL arasında ‘ödünç Kıbrıs Türk oyu’ polemiği

Anastasiadis’in Kiprianu’ya hitaben “AP seçimleri öncesinde bazı Kıbrıs Türk ödünç oyları için yalnız Kıbrıslı Rumların değil Kıbrıslı Türklerin çıkarlarına da aykırı siyaset yapmaktan vazgeçme zamanı geldi” dediği yazıldı

Rum basını Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu arasındaki çatışmanın “hız kesmeksizin, şiddetle ve ağır suçlamalarla” devam etmekte olduğuna dikkat çekerek, Anastasiadis’in Kiprianu’ya hitaben “AP seçimleri öncesinde bazı Kıbrıs Türk ödünç oyları için yalnız Kıbrıslı Rumların değil Kıbrıslı Türklerin çıkarlarına da aykırı siyaset yapmaktan vazgeçme zamanı geldi. Çünkü gerçek bir perspektife götürmeyen fani siyasetler başarısızlığa mahkûmdur” dediğini yazdı.

Habere göre Kiprianu’nun sosyal medya hesabından yönelttiği “Sayın Anastasiadis kızarak başkasına ders versin. Parlamenter sistem ve desantralize federasyon ne zamandan beridir Kıbrıs Rum tarafının tezleri oldu?” sorusu hatırlatılan Anastasiadis “bazen kendime ne sorarım biliyor musunuz? Crans Montana’da ve öncesinde garantilerin, müdahale hakkının ve Türk askeri varlığının kaldırılması konusunu başaran Kiprianu muydu?” sorusuyla karşılık verdi. Anastasiadis, Rum tezlerini savunan kişi olarak kendisini eleştirenleri “aynı hassasiyeti” Cumhurbaşkanı Akıncı’yı izlerken de göstermeye çağırdı.

Kiprianu ise “Kıbrıslı Türklerin ödünç oyları” ifadesini kullanan Anastasiadis’i, “AKEL’in oynadığı siyasi rolü fark edememekle” ve “dibe vurmakla” suçladı. “AKEL, Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türklerin etnik kökenlerinin değil, siyasi tezlerine, kalite kriterleri temelinde işbirliği yapacağı olgular yaratmak istiyor” diyen Kiprianu şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ı yeniden birleştirmeyi başarmamızın, barış ve istikrar şartları yaratmamızın tek yolunun bu olduğunu anlamıyorsa o zaman, üzülerek gözlemliyorum ki, Kıbrıs sorununun özünün ne olduğunu anlamamış. Başkan’ın en hafifinden kabul edilemez diye nitelendirilebilecek açıklamalarının devam ettiğini üzüntüyle izliyoruz.”

Anastasiadis’i Rum Ulusal Konseyi’nin “ezeli kararlarını ihlal etmek, Konsey ile ¬istişare bile etmeden kendi görüşlerini ileri götürmekle” suçlayan ve buna parlamenter sistem ve desantralize federasyon önerilerini örnek gösteren Kiprianu, özetle şunları da söyledi:

“Başkan, Kıbrıslı Rum Müzakereci ve Kayıp Şahıslar Komitesi üyesi gibi Kıbrıs sorununun özünde de ihlalde bulunuyor. Her ikisinde de ihlalde bulundu ve ilgili yasaların değiştirilmesi için meclise başvuracağını söylüyor.

Garantiler ve güvenlik gibi Kıbrıs Rum tarafının hassas olduğu konularda ciddi tezler ileri götüren Guterres Çerçevesi’ni kabul ettiğini şifahen söylüyor ancak ileri götürdükleri aslında Çerçeve’yi bozuyor. Hükümet sözcüsü, AKEL’in bu çerçeveyi kabul edip etmediğini soruyor. Evet, ediyoruz ama Genel Sekreter’in Crans Montana’da sunduğu şekliyle.”

Kiprianu Anastasiadis’i, Guterres tarafından sunulan çerçevede iyileştirmeler yapmaya kalkarak Türkiye’ye de çerçeveye dair talepte bulunma fırsatı vermekle ve icraatlarıyla ülkeyi gün geçtikçe kesin taksime daha da yaklaştırmakla” suçladı.

Kiprianu-Anastasiadis çatışmasına ilişkin haberi Haravgi manşetten “Başkan Bölücü ve Hakarethamiz”, Politis “Nikos Anastasiadis-AKEL İlişkileri ‘Dibe Vurdu’”, Alithia “Ödünç Oylar ve Diğerlerine Dair AKEL-Başkan Zıtlaşması Devam Ediyor” başlığıyla aktardı.