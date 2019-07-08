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Anastasiadis, hastaneden taburcu oldu

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Anastasiadis, hastaneden taburcu oldu
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 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, geçtiğimiz Cumartesi günü kalçasını kırması sebebiyle tedavi görmekte olduğu Limasol’daki “Mediterranean Hospital of Cyprus’tan” dün taburcu olduğu haber verildi.

Anastasiadis’in hastaneden taburcu olduğunu Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun Twitter’dan yaptığı paylaşımla duyurduğunu yazan Haravgi gazetesi, Prodromu’nun, Anastasiadis’in taburcu olup Limasol’daki evine gittiğini ve tedavisinin burada devam edeceğini ifade ettiğini bildirdi.

Prodromu, Anastasiadis’in doktorunun, Anastasiadis’in iyileşmesinin gidişatından oldukça memnun olduğunu da aktardı.

Anastasiadis’in taburcu olmasının ardından Limasol’daki evine gittiğini ve iyileşene kadar birkaç gün burada kalacağını kaydeden gazete, Anastasiadis’in bu hafta içerisinde Limasol’da yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etmesinin beklendiğini ifade etti.

Anastasiadis, Çarşamba günü ise Limasol’da, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’la bir araya gelecek.

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