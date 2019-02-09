“Anastasiadis görüşmeye tüm kartları açık gidecek”

Rum Sözcü Prodromos Prodromu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Anastasiadis’in görüşmeye desantralize federasyon önerisini izah etmeye hazır gitmesini istediğine ilişkin açıklamasına karşılık Anastasiadis’in görüşmeye “tüm kartları açık gideceğini” söyledi.

Liderler görüşmesinin bir müzakere olmayacağını, “referans şartlarının oluşturulması çabasını kolaylaştırmak maksadıyla bütün konuları görüşme fırsatı bulacakları gayrı resmî bir görüşme olacağını” söyleyen Prodromu, özetle şöyle devam etti:

“Kıbrıs sorunu sadece federal devletin düzenlenmesi ve BM kararlarında öngörülen siyasi eşitlik ve etkin katılım konusu değildir. Aynı zamanda kaldırılması gereken yabancı işgali, askerin çekilmesi, garantilerin kaldırılması, bütün Kıbrıslılara güvenlik hissi verecek bir güvenlik sistemi kurulması konusudur.”