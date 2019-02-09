banner255
Tartışma yaratan tüzük
Tartışma yaratan tüzük
16 0
Bu yıl son 118 yılın en yağışlı dördüncü yılı
Bu yıl son 118 yılın en yağışlı dördüncü yılı
29 0
 
Uçak biletleri Nisan’da ucuzlayacak
Uçak biletleri Nisan’da ucuzlayacak
15 0
Aklınızı başınızdan alacak Stephen King Uyarlamaları
Aklınızı başınızdan alacak Stephen King Uyarlamaları
30 0
Böyle duyarsızca pak yapılamaz
Böyle duyarsızca pak yapılamaz
290 0
Soylu, Lefkoşa’yı gezdi
Soylu, Lefkoşa’yı gezdi
40 0
Kış Kupası heyecan İnönü'de sürecek
Kış Kupası heyecan İnönü'de sürecek
17 0
banner82

“Anastasiadis görüşmeye tüm kartları açık gidecek”

banner27

“Anastasiadis görüşmeye tüm kartları açık gidecek”
banner215

Rum Sözcü Prodromos Prodromu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Anastasiadis’in görüşmeye desantralize federasyon önerisini izah etmeye hazır gitmesini istediğine ilişkin açıklamasına karşılık Anastasiadis’in görüşmeye “tüm kartları açık gideceğini” söyledi.

Liderler görüşmesinin bir müzakere olmayacağını, “referans şartlarının oluşturulması çabasını kolaylaştırmak maksadıyla bütün konuları görüşme fırsatı bulacakları gayrı resmî bir görüşme olacağını” söyleyen Prodromu, özetle şöyle devam etti:

“Kıbrıs sorunu sadece federal devletin düzenlenmesi ve BM kararlarında öngörülen siyasi eşitlik ve etkin katılım konusu değildir. Aynı zamanda kaldırılması gereken yabancı işgali, askerin çekilmesi, garantilerin kaldırılması, bütün Kıbrıslılara güvenlik hissi verecek bir güvenlik sistemi kurulması konusudur.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.