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Anastasiadis, endişelerini Spehar'a aktardı

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Anastasiadis, endişelerini Spehar'a aktardı
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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “hidrokarbon konusunda yaşanan gelişmelerle ilgili kaygılarını” anladığını söyledi.

Rum haber kaynaklarına göre, Anastasiadis ile bu sabah görüşen Spehar, Anastasiadis ile hidrokarbon konusu dışında, Crans Montana görüşmelerinin ardından toparlanma sürecini de tartıştıklarını belirtti.

Spehar, “Birtakım ön görüşmeler yaptık. Başkan’a, BM İyi Niyet Misyonu’nu üstlenmeye hazır olduğumuzu teyit ettim” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşüp görüşmeyeceği de sorulan Spehar, Akıncı ile görüşmeyi planladığını söyledi.

Spehar, Anastasiadis ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve bundan memnun olduğunu belirterek, Anastasiadis’i, yeniden Başkanlık görevine seçilmesinden dolayı tebrik ettiğini dile getirdi.
 

Spehar, Başkanlık Sarayı’na Anastasiadis’in talebi doğrultusunda gittiğini; Anastasiadis’in kendisine, hidrokarbon konusunda yaşanan son gelişmelere dair bilgi verdiğini ve Anastasiadis’in bu konudaki “endişelerini” New York’a taşıyacağını kaydetti.

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